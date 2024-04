L'Apple Store de Parly 2 déménage ce samedi ! Mais où ?

L'Apple Store de Parly 2 déménage ce samedi !

Un tout nouvel Apple Store va ouvrir prochainement. Retrouvez-nous au niveau 1, à côté de la porte Vendôme. Ouverture le 27 avril.

A quand un nouvel Apple Store ?

Qui se rappelle de l'ouverture de l'Apple Store d'Aix en Provence ?

, comme le mentionné Apple sur sa page dédiée En attendant,, saluons d'ailleurs cet état de fait, plutôt agréable pour les clients de la région, qui n'auront pas à se reporter à d'autres lieux.. Pour autant, il existe une grande disparité suivant les régions : Paris et ses alentours en concentrent pratiquement la moitié, tandis qu'à l'Ouest, c'est carrément le désert !, surtout lorsqu'on s'éloigne de Lyon et de Strasbourg... Le Sud est un peu mieux traité, entre Nice, Montpellier, Marseille et même Aix en Provence ! Mais pas grand chose proche des villes comme Avignon, Albi, Troyes, Limoges, Le Havre, Metz... et la liste est longue !Heureusement,, même si Apple verrouille largement son réseau secondaire à quelques grands groupes avec lesquels elle impose des normes ultra-strictes (mobilier, présentations, etc.).