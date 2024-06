L'AirTag de Motorola propose 2 fonctions dont Apple devrait s'inspirer

Voici le Moto Tag

. En sus du format, le traqueur de Motorola reprend en effet le système de localisation basé sur les appareils Android, s'appuie sur la technologie mise en place par Google et Apple afin de prévenir une personne suivie par un traqueur qui ne lui appartient pas sur les deux écosystèmes, et dispose d'une puce Ultra-wideband (UWB) permettant une localisation plus précise sur les appareils Android compatibles, comme le Motorola Edge 50 Ultra.Le Moto Tag affiche des mensurations de 32mm de diamètre pour 8 millimètres d'épaisseur, là où Apple indique 31,9mm pour 8mm d'épaisseur pour son AirTag. De fait,(bien joué). Le Moto Tag pèse 7,5g (contre 11g pour l'AirTag), dispose d'une certification IP67 et d'une autonomie d'un an grâce à un pile CR2032 facilement remplaçable.Le Moto Tag est compatible avec tous les smartphones Android et la fonction de localisation, ce qui permettra de retrouver plus facilement un appareil égaré. Toutefois,En appuyant sur l'unique bouton du Moto Tag, il sera ainsi possible de, ce qui pourrait parfois s'avérer pratique (certains autres concurrents comme Ile proposent déjà cette fonction).Autre fonction intéressante, il sera également possible de. Apple propose cette fonctionnalité sur ses Apple Watch (avec l'avantage de pouvoir prévisualiser le cliché grâce à l'écran), mais le tarif n'est pas tout à fait le même.En effet,. Reste à savoir quand Apple dévoilera la prochaine génération d'AirTag et quelles seront les nouveautés apportées par ce nouveau modèles. Seriez-vous intéressés par l'ajout des fonctions du Moto Tag sur les traqueurs d'Apple ? N'hésitez pas à nous le dire au sein des commentaires ci-dessous.