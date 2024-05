AirTag 2, Mac Studio et Mac Pro ! Pas de sortie avant 2025 ?

Pas d'AirTags 2 avant 2025 !

pas de Mac Studio et Mac Pro avant mi2025 (aussi)

Dans sa dernière newsletter, le journaliste de Bloomberg estime queApple serait actuellement. Le nouveau modèle bénéficierait d'améliorations notables au niveau des capacités de suivi et de géolocalisation. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).En octobre 2023, Ming-Chi Kuo a déclaré que la production de l'AirTag 2 avait été reportée du quatrième trimestre de 2024 à 2025. Il avait estimé que la prochaine balise aurait une sorte d'intégration avec le Vision Pro d'Apple, sans fournir davantage de précisions.Pour lui, l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Ainsi, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.Pour rappel, Apple a mis à jour pour la dernière fois le Mac Studio et le Mac Pro avec des puces de la série M2 lors de la WWDC de 2023.Au vu du cycle de renouvellement de ces machines,, le temps d'éprouver un peu cette M4 qui vient tout juste de sortir sur l'iPad Pro ! Tous les autres Mac, à l'exception du MacBook Air, devraient être disponibles avec des puces de la série M4 d'ici la fin de l'année en cours.