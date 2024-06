Google : clap de fin pour le défilement infini des recherches

défilement infini

Google arrête le défilement infini pour les recherches

Ce changement vise à permettre à la société de recherche de diffuser les résultats de recherche plus rapidement sur un plus grand nombre de recherches, au lieu de charger automatiquement les résultats que les utilisateurs n'ont pas explicitement demandés.

En réalité, le scrolling infini lancé en 2021 sur les smartphones et tablettes et en 2022 sur les ordinateurs ne l'était pas vraiment, mais regroupait les résultats des six premières pages de résultats avant d'afficher l'icône. Selon les propos d'un porte-parole de Google recueillis par nos confrères de Search Engin Land , l. Selon la firme :