Des employés d'OpenAI sonnent l'alarme face au développement de l'IA 

vers un développement mieux encadré !

fortes incitations financières

Tant qu'il n'y a pas de surveillance efficace par les gouvernements de ces entreprises, les employés -actuels et anciens- sont les rares personnes qui peuvent évoquer leurs responsabilités. Pourtant, de larges accords de confidentialité nous empêchent d'exprimer nos préoccupations../.. Les protections ordinaires des lanceurs d'alerte sont insuffisantes parce qu'elles se concentrent sur des activités illégales, alors que bon nombre des risques qui nous préoccupent ne sont pas encore réglementés.

Tout le monde ne regarde pas d'un oeil bienveillant le développement de l'Intelligence Artificielle. Bien que le concept existe depuis des dizaines d'années, la réalité des deux dernières -avec le- a fait basculer les esprits.Ainsi ces employés évoquent: le durcissement des inégalités existantes, la manipulation et la désinformation, et la perte de contrôle des systèmes d'IA autonomes.D'après la lettre, cette liste non exhaustive pourrait carrément conduire à, d'autant que les entreprises d'IA sont exposées à depour aller encore plus vite au niveau du développement. Dans ces conditions, les signataires pensent qu'il n'est pas possible de compter sur elles pourParmi les suggestions de contrôle, les signataires envisagentpour permettre aux salariés des entreprises concernées de partager leurs préoccupations face aux risques dont ils auraient eu connaissance. Et ce, après du conseil d'administration des firmes, des organismes de réglementation ou des organisations indépendantes ayant une expertise pertinente.Au delà,: dénoncer un risque ne veut pas forcément s'opposer au développement d'un projet mais mieux l'encadrer. Ce qui n'empêche pas d'évoquer un système de garantie et de protection des employés tirant la sonnette d'alarme !