La boutique française d'Amazon est désormais disponible en anglais

Amazon.fr est désormais disponible en anglais

Chaque jour, Amazon s'efforce d'améliorer la vie quotidienne de ses clients. Alors que la France est une des destinations touristiques les plus prisées au monde, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux anglophones résidant ou visitant le pays d’accéder simplement à nos boutiques et donnera une visibilité supplémentaire aux produits Made in France et aux savoir-faire des 16 000 TPE et PME tricolores qui vendent sur Amazon.fr et y développent leur activité.







Les produits des petites et moyennes entreprises continuent de représenter plus de 60 % des ventes au sein de nos boutiques en ligne et le succès d’Amazon repose sur la réussite de ces vendeurs partenaires. Depuis 2003, date de l’ouverture d’Amazon aux entreprises tierces, nous nous mobilisons pour accompagner la croissance de milliers de TPE et PME, d’entrepreneurs ou encore d’artisans et de producteurs qui nous font confiance. Nous sommes ravis qu’environ 16 000 petites et moyennes entreprises françaises proposent leurs produits et se développent sur Amazon. Avec le lancement d’Amazon.fr en anglais, les clients anglophones, qu’ils vivent en France, ou fassent partie des 100 millions de touristes visitant l’hexagone chaque année, pourront désormais faire leurs achats en ligne dans leur langue maternelle sur la boutique. Cette nouvelle fonctionnalité est une opportunité pour les milliers d’entreprises françaises qui proposent leurs produits sur Amazon, notamment via les boutiques dédiées comme La Grande Boutique du Fabriqué en France ou la Grande Boutiques des PME françaises, et qui pourront désormais

être accessibles par des millions de visiteurs supplémentaires.

Amazon Prime Day 2024

16 et 17 juillet 2024

Cette nouveauté permettra non seulement aux anglophones de, mais également aux vendeurs français de toucher un publique plus important. En effet, il est tout à fait possible de se rendre sur une boutique étrangère d'Amazon afin de faire ses emplettes et de dénicher des produits spécifiques à un pays. En proposant sa boutique française en anglais, le géant de la vente en ligne permettra ainsi aux éventuels acheteurs étrangers de mieux comprendre les descriptions et caractéristiques des produits, et donc d'offrir une meilleure expérience aux anglophones.Pour rappel,Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés Prime. Amazon propose dès aujourd'hui quelques offres intéressantes comme l'accès pendant 5 mois gratuits (au lieu d'1 mois habituellement) au catalogue complet d'Amazon Music Unlimited.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.