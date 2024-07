Amazon a 30 ans, l'histoire d'un libraire devenu multimilliardaire

Une voie de garage ?

créer la plus grande librairie du monde

Un salaire mensuel de 15,5 milliards

Un divorce à 38 milliards

Jeff Bezos et Amazon font aussi partie de la short-list des entreprises et groupes nés dans un garage ! En effet,. Pour cet anniversaire, il partage d'ailleurs cette vidéo d'époque sur son compte Instagram, où il montre à son père ses premières installations techniques, un ordinateur et un télécopieur.Ce passionné de lecture et d'informatique (il est diplômé en sciences de l'informatique à l'université de Princeton) parvient à décrocheret devient le plus jeune vice-président du fond d'investissement D.E Shaw & Co. Mais une carrière d'analyste financier ne lui plait pas.. Il entend profiter de la décision de la Cour suprême américaine de 1994. Désormais, l'activité de commerçants en ligne ne sera pas taxée sur les ventes réalisées dans les Etats où ils ne sont pas physiquement présents.Et l'aventure commence avec pour seul objectif,Depuis cette date, Jeff Bezos a vendu pour plus de 27 milliards de dollars d’actions de son entreprise (25 milliards d'euros). Même s'il détient aujourd'hui moins de 10% de la firme qu'il a créée, cela lui suffit.Sa fortune a été estimée par Forbes à 210 milliards de dollars. En effet, après un petit passage à vide, il est remonté en juin 2024 à la deuxième place du classement des personnes les plus riches de la planète grâce à un salaire mensuel de 15,5 milliards de dollars.Grâce à sa fortune colossale, il peut désormaisallant du service de streaming au projet Kuiper , mais aussi réinvestir son argent au sein de nouveaux projets. Il a notamment des parts dans une série d'entreprise : Google, Uber, Workday et Airbnb. Ou encore, le Washington Post qu'il a racheté pour 250 millions de dollars en 2013. Il joue même dans Star Trek Beyond.Y-a-t-il vraiment des limites quand on gagne des sommes aussi colossales ?: un divorce à 38 milliards de dollars, des conditions de travail déplorables et des grèves à répétition dans les entrepôts, l'écrasement des plus petites structures. Désormais la machine de guerre connait de nombreux opposants.Mais cela ne semble pas vraiment l'atteindre. Jeff Bezos se tourne désormais vers l'espace, avec sa société Blue Origin qui met au point des fusées. Son nouveau but ?