Free cherche des bêta-testeurs pour améliorer ses répéteurs Wi-Fi

Free cherche à améliorer ses répéteurs Wi-Fi

Un programme de bêta test

Vos retours nous étant précieux (par exemple lors du beta-test précédent sur le répéteur Wifi) nous renouvelons l’expérience.



Le prochain firmware inclura une optimisation du choix pour vos appareils du meilleur point d’accès entre les répéteurs et la Freebox.



Aussi, nous avons décidé de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de postuler au rôle de beta testeur des prochaines mises à jour du répéteur.

Il vous est demandé de ne pas annoncer publiquement votre sélection le temps de la sortie officielle.



Précisions :



Sont éligibles uniquement les abonnés utilisant un répéteur Freebox quotidiennement

Idéalement, les participants rencontrent parfois des problèmes où un appareil ne se connecte pas sur le bon Access Point (connecté sur répéteur ou la Freebox alors que l’autre est plus proche)



Sont éligibles tous les modèles de Freebox sauf Mini4K, ainsi que les Révolution n’ayant pas le Wifi AC.



→ Vous possédez soit une Freebox Révolution avec Wifi AC (une quinzaine de participants souhaités), soit une Freebox Delta Wifi 5 (une dizaine) ou 6E (une dizaine), soit Freebox Pop Wifi 5 (une dizaine) ou 6 (une quinzaine) ou 7 (une vingtaine), soit une Freebox Ultra (une vingtaine de participants souhaités).



Cette inscription ne concerne PAS QUE la prochaine mise à jour du répéteur. Vous resterez dans le pool pour celles à venir par la suite sans devoir de nouveau postuler.

Les répéteurs Wi-Fi peuvent être salvateurs,empêchant les ondes d'atteindre toutes les pièces. Depuis quelques années, l'itinérance rapide permet aux appareils sans fil de changer de connexion de façon transparente afin de s'adapter au déplacement de l'utilisateur au sein du logement, et de choisir automatiquement le point d'accès le plus performant en fonction de son emplacement. Ça c'est pour la théorie, mais dans les faits, tout ne se passe pas forcément comme prévu.Si vous êtes équipés d'un répéteur Wi-Fi Free et que vos appareils ne se connectent pas toujours aux meilleurs points d'accès (par exemple, votre iPhone reste connecté à la Freebox alors que le répéteur est plus proche et qu'il vous offrait de meilleurs débits), Free vous propose dePour cela,, et évidemment disposer d'une Freebox (sauf les Freebox One, Mini 4K et les modèles Revolution sans le Wi-Fi AC).