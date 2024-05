Free : enfin une seule App pour gérer vos espaces abonné Freebox et mobile !

Une App Free 2.0

L'application mobile Free se renouvelle en accueillant un espace spécialement dédié aux abonnés mobiles Free. Découvrez cette nouvelle fonctionnalité qui vient enrichir l'Espace Abonné Freebox déjà présent.



L'application Free élargit ses fonctionnalités avec l'Espace Abonné mobile



L'application mobile Free, déjà appréciée par les abonnés Freebox, se dote désormais d'une interface spécifiquement dédiée aux abonnés mobiles.

La centralisation des services Free au sein d'une même application facilite la vie des abonnés.



Lorsque vous accédez à cet Espace Abonné mobile, vous découvrez une toute nouvelle interface pensée pour répondre à vos besoins. En un seul clic, vous pouvez accéder à plusieurs fonctionnalités clés qui vous permettent de gérer votre compte en toute autonomie.



L'Espace Abonné mobile offre de multiples fonctionnalités :



L'onglet « Facture » vous permet de consulter et de télécharger facilement l'historique de vos 12 dernières factures.



Pour une maîtrise totale de votre consommation, l'onglet « Consommation » offre une visibilité en temps réel sur l'utilisation de votre enveloppe Internet, de vos appels et de vos SMS/MMS, que ce soit en France ou à l'étranger.



Enfin, l'onglet « Mon Compte » regroupe diverses fonctionnalités vous permettant de gérer vos lignes (comme le changement d'offre, la commande d'une nouvelle ligne ou le rattachement d'une ligne mobile à une Freebox) ainsi que de consulter et de modifier vos informations personnelles (adresse postale, adresse email, identifiant, etc.).

Espace abonné Freebox et mobile

Free Freebox Télécharger

Si vous êtes abonné aux offres Free pour le net et votre forfait mobile, vous savez que le fournisseur d'accès propose deux espaces distincts pour gérer les abonnements. Avec cette nouvelle mise à jour en version 2.0 de son App dédiée,, une fonctionnalité demandé à cor et à cri par de nombreux utilisateurs depuis des années.Il s'agit en fait de. Vous ne serez donc pas dépaysé si vous utilisez la version précédente, l'interface était identique, avec la possibilité d'opter pour un mode sombre automatique, l'accès à vos espaces avec différentes rubriques, dont vos factures, la gestion des lignes et abonnements et la consommation de données. Si les paramètres principaux sont proposés, certaines réglages restent l'apanage du portail web, comme le blocage de numéros ou certains services, 5G, anti-spam, etc.Le programme nécessite 59,4 Mo de stockage libre sur un iPhone ou un iPod touch sous iOS 15.0 minimum.