Un fan de Zelda sort une Master Sword de 22cm en public et finit en prison !

Ne pas dégainer la Master Sword en public

jouet

La mAster Sword de Link est nettement plus imposante

4 mois de prison

Nous adoptons une tolérance zéro à l'égard des articles tranchants exhibés en public, et Bray n'a pas respecté cette règle.



Il est possible de trouver des jouets qui ne sont pas des lames de six pouces. Il est possible de ne pas marcher dans la rue en les tendant devant vous. Avec un peu plus de jugeote, Bray aurait pu éviter complètement tout contact avec nous.

Un certain Anthony Bray(qui, on le rappelle, est le nom de la princesse du jeu, et non celui du jeune chevalier). L'épée en question est en fait unde 22 centimètre long, avec un lame de 17cm (il n'est pas précisé si cette dernière est en métal ou en plastique), qui était dans son fourreau lorsque l'homme a été appréhendé par la police de la ville de Nuneaton dans le Warwickshire en Angleterre.L'homme risque fort de se rappeler à l'avenir qu'il ne faut pas dégainer d'objets intimidants et potentiellement dangereux dans la rue. Le fan de Zelda a eu beau expliquer qu'il s'agissait de jouet acheté sur le net et qu'il ne comptait aucunement blesser quelqu'un avec cette mini rapière,(soit environ 181 euros). Selon l'officier de police Spellman de Nuneaton en charge de l'affaire :La morale de cette histoire est que si vous êtes fan de Zelda au point de vous offrir une mini Master Sword,, plutôt que de sortir dans la rue avec. Afin de détendre l'atmosphère, j'en profite pour rappeler qu'il est de notoriété publique que le jeu The Legend of Zelda : A Link to the Past, sorti sur Super NES en l'an de grâce 1992 est le meilleur jeu de tous les temps. C'est dit !