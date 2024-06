Les données de 361 millions de comptes piratés librement accessibles

Image de jcomp sur Freepik

Des centaines de millions de données dans la nature

Comment savoir si l'on est concerné ?

Meilleur Antivirus Mac 2024 . Ce dernier est d'ailleurs constamment mis à jour et propose des promotions très intéressantes à partir d'1,68 euros par mois ! Les Mac ne sont plus à l'abri des virus, et il peut s'avérer difficile de choisir un antivirus pour son Mac compte-tenu des très nombreuses solutions qui existent. Aussi, n'oubliez pas de consulter notre petit dossier sur le sujet. Ce dernier est d'ailleurs constamment mis à jour et propose des promotions très intéressantes à partir d'1,68 euros par mois !

Dans les données volées -accessibles sur Telegram-, on peut... Les piratages ne sont pas récents (d'où la nécessitée de changer régulièrement de passwords), et s'étalent sur une durée comprise entre 2018 et 2020, mais certaines informations disponibles sont toujours d'actualité.Ces dernières permettent d', comme Amazon, Gmail, Hotmail, Outlook, Facebook, Instagram, Tinder, ou encore Yahoo et même Netflix.Pour la France, cette fuite concerneraitet permettrait un accès aux messageries des principaux opérateurs que sont Orange, SFR et Bouygues Telecom.Enfin pour savoir si vous faites partie des personnes concernées par ce pirate massif, un site permet de savoir si vous données sont dans la liste fatidique.