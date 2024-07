Google sur le point de réaliser un rachat historique à 23 milliards de dollars !

Google pourrait s'offrir Wiz pour 23 milliards de dollars

Un rachat historique pour Google

Wiz travaille en collaboration avec Google Cloud pour vous aider à répondre aux questions les plus complexes liées à la sécurité, à la conformité et aux risques du cloud via une solution sans agent unique, facile à déployer et à maintenir et n'interférant pas avec les performances. L'intégration approfondie de la plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP) de Wiz avec Google Cloud aide les clients à améliorer la sécurité et à accélérer l'adoption du cloud tout en gardant le contrôle de leur environnement. En conséquence, nos clients communs, à la fois les défenseurs et les constructeurs de Google Cloud, peuvent réduire les délais de rentabilisation et innover rapidement – ​​et en toute sécurité – dans le cloud.

Google serait sur le point deselon les sources de nos confrères du Wall Street Journal . Il s'agirait tout simplement du plus gros rachat de la firme de Mountain View, et un montant presque doublé par rapport à l'acquisition de Motorola Mobility en 2012 (12,5 milliards de dollars tout de même).L'homme au commande de la division Google Cloud, Thom Kurian, serait à l'origine de cette proposition de rachat. En effet,, avec des partenaires de renom comme Google, Amazon et Oracle.Si le rachat est entériné par les autorités de la concurrence, la firme de Moutnain View pourrait s'appuyer sur les services de Wiz afin dePour rappel,(la firme ayant mis en lumière le piratage de SolarWinds qui a touché des milliers de sociétés et d'organisations, y compris le gouvernement US). Ces importants rachats montrent l'intérêt de la firme pour les outils de pointe permettant de garantir une meilleure sécurité pour sa division Google Cloud, le tout afin de rivaliser avec les services équivalents de Microsoft et Amazon, ses principaux concurrents sur ce marché.