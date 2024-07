Apple Store de Montréal : quelques photos de la nouvelle boutique de Sainte-Catherine

Le nouvel Apple Store de Montréal en images

Une info intéressante pour tous les gens habitant comme moi à Montréal, l’Apple Store du centre ville va déménager, très proche du bâtiment actuel, toujours rue St Catherine, et voici les photos du futur magasin, beaucoup plus grand et plusieurs étages !



La boutique en profite pour se refaire une beauté etL'adresse sera donc le 1255, rue Sainte-Catherine Ouest. Apple occupera un vieux bâtiment en cours d'aménagement, par SAJO inc., comme l'a révélé LaPresse en avril dernier . L'entreprise collabore déjà avec Apple en Amérique, mais aussi avec Louis Vuitton, Christian Dior et Loro Piana.