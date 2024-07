Un petit coup de frais pour l'App Apple Store

L'App Apple Store passe en v6.0

Nouvel onglet "Pour aller plus loin"

Pour vous

Pour aller plus loin

L’expérience d’utilisation repensée vous permet de trouver rapidement du contenu utile et personnalisé dans l’onglet Pour vous, de découvrir les nouveautés dans l’onglet Produits, et d’apprendre à tirer le meilleur parti de vos appareils dans l’onglet Aller plus loin.



De nouvelles options de personnalisation pour vos préférences et réglages de confidentialité vous offrent un plus grand contrôle sur la façon dont nous utilisons les données que vous partagez avec Apple.

Notons qu'avant cette mise à jour, l'App plantait assez fréquemment, notamment avec les bêtas et bêtas publiques d'iOS 18 et iPadOS 18 au moment de lancer la configuration et la prise de mesure pour le Vision Pro à l'aide d'un appareil doté de Face ID (la solution était alors de supprimer l'App et de passer par l'Extrait d'App qui vous était alors automatiquement proposé). Pour cette nouvelle version 6.0, l'App Apple Store propose un nouvel onglet "Pour aller plus loin" permettant de réserver une séance Today at Apple, d'obtenir de l'aide pour configurer un nouvel appareil, ou contacter l'assistance pour vos différents produits. Apple en profite pour permettre de personnaliser vos préférences, par exemple vos appareils, mais également vos services, avec de nouvelles options proposées lors du premier lancement de l'App. Le programme nécessite 115,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 9.0 minimum.