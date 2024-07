Google Chrome améliore la sécurité pour les fichiers téléchargés

Les nouvelles alertes en haut à droite, et les anciennes en bas à gauche

Davantage d'informations pour les fichiers dangeureux

• Les fichier suspects : verdict de confiance inférieure, risque inconnu de préjudice pour l'utilisateur

• Les fichiers dangereux : verdict de confiance élevée, risque élevé de préjudice pour l'utilisateur

Nous avons constaté que ces analyses supplémentaires ont été extrêmement efficaces : elles aident à détecter de tout nouveaux logiciels malveillants que la navigation sécurisée n'a jamais vu auparavant, ainsi que les fichiers dangereux hébergés sur de tout nouveaux sites. En fait, les fichiers envoyés pour une analyse approfondie sont 50 fois plus susceptibles d’être signalés comme logiciels malveillants que les téléchargements traditionnels.

Les équipes de Google ont profité du nouvel emplacement de l'interface de téléchargement au sein de Chrome (qui est désormais en haut à droite de la fenêtre) et du gain de place pour. Lorsqu'un tel fichier est détecté, la fenêtre offre plus de contexte et de détails sur les éventuels dangers encourus, permettant ainsi à l'utilisateur d'agir en conséquence.Pour cela, Chrome s'appuie sur l'option(qu'il faudra donc activer) etL'interface des alertes évolue également pour, que ce soit à l'aide d'icônes adaptées ou pour la couleur du message (les fichiers jugés dangereux affichent une ligne informative rouge). Selon Google,, et donc, certainement, de leur offrir une meilleure sécurité.Lorsque les utilisateurs optent pour l'option(il fallait confirmer le processus auparavant). Selon Google, ces analyses supplémentaires sont efficaces et permettent de signaler de nouveaux malwares qui n'étaient pas référencés dans la base de données.Enfin, Google pourra également(.zip, .7z ou encore .rar) afin d'ouvrir l'archive et d'analyser dans le cloud les données qu'elle contient. En effet, les esprits malveillants cachent souvent leurs malwares au sein de ce type de fichiers.Pour profiter de ces nouvelles fonctions, il faudra penser à