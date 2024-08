Chrome révolutionne la recherche grâce à l'IA ! Voici les nouveautés !

Google Lens sur Chrome Desktop

Uniquement aux US pour le moment

entourer pour rechercher

La fonction Tab Compare

quelle est cette paire de chaussures bleues que j'ai vu dernièrement ?

Imaginez que vous recherchez une nouvelle enceinte portable Bluetooth pour un prochain voyage, mais que les détails et les avis sur le produit sont répartis sur différentes pages et sites Web. Bientôt, Chrome proposera de générer un tableau de comparaison en affichant une suggestion à côté de vos onglets. En regroupant tous les détails essentiels (caractéristiques du produit, fonctionnalités, prix, notes) dans un seul onglet, vous pourrez facilement comparer et prendre une décision éclairée sans avoir à passer sans cesse d’un onglet à l’autre.

La firme de Moutain View annonce donc officiellement aujourd'hui, que ce soit sur Mac ou PC. Une fois l'icône montrant un appareil photo sélectionné dans la barre d'adresse/de recherche (l'option est également disponible en cliqu,ant sur les trois petits points en haut à droite de l'interface du navigateur),Une vidéo étant souvent plus parlante qu'une description, je vous laisse consulter celle publiée à l'instant par Google, que vous trouverez ci-dessous.Cette nouvelle intégration de Google Lens rappelle bien entendu. Une fois les résultats de la recherche affichés, il sera possible d'affiner ces derniers en ajoutant des critères comme la couleur, une marque, ou bien d'autres détails.Cette fonction s'appuie sur l'IA Gemini de Google, et comme bien souvent lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle,. En effet, Google Lens au sein de Chrome est disponible dès aujourd'hui aux US, sans que l"on sache quand cette nouveauté sera déployée sur notre territoire.Autres nouveautés qui ne seront pas disponibles de suite chez nous (le déploiement se fera dans les semaines à venir aux US),(Tab Compare) permet de consulter un aperçu généré par l'IA des produits de plusieurs onglets au sein d'une seule page (dans l'exemple des enceintes Bluetooth avec une recherche lancée pour chaque modèle sur un onglet dédié), ainsi que. Cette dernière fonction permet de demander à Google d'afficher des sites consultés récemment via une requête vocale, comme