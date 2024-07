Votre connexion est lente ? Internet perturbé en France par des actes de vandalisme (MàJ) !

Internet ralenti en France par des actes de vandalisme

6 départements touchés

Longhaul

Free annonce avoir réglé les soucis

Après les sabotages sur les lignes de la SNCF en fin de semaine dernière et alors que les Jeux Olympiques battent leur plein,. Selon diverses sources, les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Aude, de l'Oise, de l'Hérault, de la Meuse et de la Drôme seraient touchés, impliquant des ralentissements, notamment chez Free et SFR.Les forfaits ont été commis dans la nuit, touchant les connexions longue distance (liaisons), dont celles reliant de grandes villes de notre pays, comme Paris, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg ou Toulouse. Pour certains utilisateurs, cela se traduit malheureusement parLes services des différents opérateurs touchés ne semblent pas totalement coupés dans les régions touchées, mais les liaisons qui ont été sabotées ne sont plus utilisables actuellement, entraînantLes équipes techniques semblent mobilisées afin de pouvoir fournir un service satisfaisant à l'ensemble de la population le plus rapidement possible. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures dans les commentaires ci-dessous.Free a annoncé officiellement en fin de journée queSi vous êtes chez ce fournisseur d'accès, vous ne devriez plus rencontrer de lenteurs, ni de déconnexions, et ce quelle que soit la région dans laquelle vous vous trouvez. Il reste à saluer la performance des équipes qui ont été mobilisées, avec à la cléN'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessouscommis sur les réseaux de fibre optique dans les six départements concernés (pour rappel, il s'agit des Bouches-du-Rhône, de l'Aude, de l'Oise, de l'Hérault, de la Meuse et de la Drôme).