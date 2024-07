Une app pour trouver des points d'eau potable ! #canicule

Une baguette de sourcier dans son iPhone !

Disponibilité

En effet, l'application MonEau permet de trouver rapidement autour de soi, les endroits oùPour trouver les points à proximité, il faudra activer la géolocalisation à l'installation de l'application, dans les paramètres de l'application ou encore dans l'app Réglages de l'iPhone. On accède à uneque l'on peut grossir ou bouger. Les fontaines y sont matérialisées par des petits gobelets, le chemin pour y arriver et quelques indications / photos.Mais cette application ne se limite pas à cela. Outre les points d'eau, on trouve plusieurs informations très utiles, commequi s'affichent dans un onglet de la page d'accueil.En sélectionnant celui-ci, on est basculé sur, avec des points repères bleus. En cliquant sur l'icône natation, on accède aux données du lieu (nom de la plage ou du lieu-dit, distance en km et temps de trajet en voiture). De là, il est même possible de: Waze, Apple Maps, Mouvait, Google Maps et même Uber pour s'y rendre !A cela, s'ajoutent. En fonction de son emplacement, on accède aux analyses de l'eau du robinet (avec la teneur en calcaire, les taux de pesticide ou de chlorure), le nombre de contrôles effectués. En bas de l'écran, on a même la carte des robinets de France. C'est bien pratiquer pour se renseigner sur la qualité de l'eau de ses vacances.Enfin en haut à droite de l'écran, on trouve une icône Profil, qui permet d'accéder à d'autres paramètres, comme les, un système de notification (sécheresse, canicule ou grand froid), ou encore la modification de la géolocalisation.-pas d'achat intégré- et anonyme (en dehors de la géolocalisation). Elle est disponible sur iOS ou Android. Même si elle a été développé par la multinationale française Suez -anciennement Suez Environnement- spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets, elle n'est reliée à aucun contrat de fourniture.