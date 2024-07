Apple Music permet aux artistes de surveiller leurs passages en radio

Apple Music for Artists

Un outil pour surveiller les passages en radio

Nous proposons une expérience de diffusion radio premium via notre programme Partenaire Apple Music, où vous pouvez accéder à des informations plus approfondies et plus étendues sur les passages en radio. Explorez l'image globale complète des données de diffusion du secteur dans les pays par marché, tranche horaire, station, artiste et chanson, et créez des rapports de diffusion personnalisés avec l'API Radio Spins et un outil Web récemment lancé.

Pour rappel, le service Apple Music for Artists , consiste en. Ainsi il sera possible de connaitre le nombre de fois où la chanson a été jouée, mais aussi dans quelle région du monde et par quel type de public. Le programme permet de consulter de nombreuses statistiques qui remontent jusqu'au lancement d'Apple Music en 2015. Ceci afin d'en déduire une image assez précise de l'auditeur séduit par l'oeuvre concernée, et d'établir un parallèle avec d'autres artistes plus ou moins bien lotis.Les artistes, mais également les éventuelles équipes marketing pourront alors essayer. De leur côté, les tourneurs -sociétés qui s'occupent de monter une tournée- s'empresseront d'utiliser ce genre de statistiques pour ajuster au mieux les villes et dates choisies, mais aussi tout ce qui concerne le merchandising.Avec le nouvel outil Radio Spins ajouté récemment à l'arsenal, Apple Music for Artists permet désormais de. Les radios doivent être affiliées au programme spécifique d'Apple Music afin que les passages d'un titre sur leurs ondes soient comptabilisés et affichés au sein de l'interface.Si cet outil sera, offrant une vision globale et permettant ainsi de déceler l'émergence d'un mouvement ou la montée en puissance d'un genre, pour les artistes ne bénéficiant pas de la puissance d'une grande maison de disque,. Cela permettra peut-être, chiffres à l'appui, de planifier un concert dans une ville éloignée, où l'enthousiasme pour leurs oeuvres serait plus important qu'ailleurs, et où leurs passages en radio sont plus fréquents.