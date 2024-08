Susan Wojcicki "Madame YouTube" est décédée à l'âge de 56 ans

Chers Googleurs,



Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle du décès de Susan Wojcicki, après deux ans de lutte contre le cancer du poumon. Même au moment où j’écris ces lignes, il me semble impossible que cela soit vrai. Susan était l’une des personnes les plus actives et les plus dynamiques que j’aie jamais rencontrées. Sa perte est dévastatrice pour nous tous qui la connaissons et l’aimons, pour les milliers de Googleurs qu’elle a dirigés au fil des ans et pour les millions de personnes dans le monde entier qui l’admiraient, ont bénéficié de son plaidoyer et de son leadership et ont ressenti l’impact des choses incroyables qu’elle a créées chez Google, YouTube et au-delà.



Le parcours de Susan, du garage qu’elle a loué à Larry et Sergey… à la direction d’équipes dans les produits de consommation et au développement de notre activité publicitaire… jusqu’à devenir PDG de YouTube, l’une des plateformes les plus importantes au monde, est inspirant à tous points de vue. Mais elle ne s’est pas arrêtée là. En tant que l’une des premières employées de Google – et la première à prendre un congé de maternité –, Susan a utilisé son poste pour créer un meilleur environnement de travail pour tous. Et dans les années qui ont suivi, son plaidoyer en faveur du congé parental a établi une nouvelle norme pour les entreprises du monde entier. Susan était également profondément passionnée par l’éducation. Elle a compris très tôt que YouTube pouvait être une plateforme d’apprentissage pour le monde et a défendu les « edutubers » — en particulier ceux qui ont étendu la portée de l’éducation STEM aux communautés mal desservies.



Au cours des deux dernières années, même si elle a dû faire face à de grandes difficultés personnelles, Susan s’est consacrée à rendre le monde meilleur grâce à sa philanthropie, notamment en soutenant la recherche sur la maladie qui a finalement pris sa vie. Je sais que cela avait beaucoup de sens pour elle et je suis si heureuse qu’elle ait pris le temps de le faire.



Susan a toujours fait passer les autres en premier, à la fois dans ses valeurs et dans la vie quotidienne. Je n’oublierai jamais sa gentillesse envers moi en tant que « Noogler » potentiel il y a 20 ans. Lors de mon entretien chez Google, elle m’a emmené manger une glace et faire une promenade sur le campus. J’ai été conquise – par Google et Susan.



Je me sens tellement chanceux d’avoir passé tant d’années à travailler en étroite collaboration avec Susan, comme je suis sûr que beaucoup d’entre vous le font – elle était absolument adorée par ses équipes ici. Son passage sur terre a été bien trop court, mais elle a su tirer le meilleur parti de chaque minute.



Nous sommes en contact étroit avec la famille de Susan, notamment avec son mari et collègue Googleur, Dennis. Nous vous en dirons bientôt plus sur la manière dont nous allons célébrer sa vie incroyable. En attendant, honorons la mémoire de Susan en continuant à construire un Google dont elle serait fière.



-Sundar