Cette App palie l'absence de celle de YouTube sur le Vision Pro

. En sus de ses propres Apps et expériences, des films en 3D, quelques programmes d'éditeurs tiers optimisés pour le casque, une poignée de jeux optimisés (comme Warped Kart Racers, Citysacpes : Sim Builder, Job Simulator et Vacation Simulator sur Apple Arcade, mais également Demeo via l'App Store), ainsi que tout un catalogue d'Apps et de jeux issus d'iPadOS (visionOS a été conçu en s'appuyant sur le système des iPad).Toutefois, une fois que vous aurez tout exploré, ou que vous désirerez tenter d'autres expériences habituelles accessibles sur certains casques concurrents, comme le catalogue de vidéos immersives de YouTube,Si YouTube promet qu'une App optimisée pour le Vision Pro est bien en développement (après avoir indiqué le contraire dans un premier temps ),. Il reste possible de passer par un navigateur, mais l'expérience n'est pas optimale, notamment pour les vidéos en VR qui ne sont pas supportées par ce biais.Le développeur Christian Selig, à qui l'on doit le client Reddit Appolo et l'App Pixel Pals, a décidé de prendre le problème à bras le corps et de. Lancée en même temps que la casque au US, Juno est passée récemment en version 2.0 avec de belles améliorations à la clé.En sus de s'appuyer sur Metal pour offrir de meilleurs performances et une mise à l'échelle des contenus 4K en 6K (optionnelle), une interface repensée avec la prise en charge de nombreux paramètres, ou encore une recherche optimisée,. Tant que l'App YouTube n'est pas disponible,sur le Vision Pro.Attention toutefois,Juno est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur l'App Store au tarif de 5,99 euros. Le programme nécessite 10,6Mo d'espace de stockage libre sur un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum.