L'app Mac4Ever pour Android de retour sur le Play Store

L'app Android de retour !

Rappel des fonctionnalités

• Compatible avec la nouvelle version du backend de Mac4Ever

• Nouveau look-and-feel

• Support des notifications

• Support des comptes utilisateurs

• Support du partage en natif

Il n'y a pas de réelles nouveautés visibles, nous avons surtout, ce qui est toujours une bonne chose pour la pérennité et la compatibilité de l'app.Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi nous avons une application Android... Figurez-vous queIl faut dire que nous avons largement diversifié nos sujets, même si les produits Apple restent encore l'un de nos terrains de jeux préférés.pour la fin de l'année ou début 2025, avec les dernières API d'Apple également et quelques changements d'interface. N'hésitez d'ailleurs pas à nous remonter les bugs, que nous puissions les corriger d'ici là.Evidemment,, avec ce superbe bleu électrique, des catégories de news plus explicites, le système de login, les commentaires, le partage... etVoici lesen détail de la dernière version :Par ailleurs, on continuera de proposer des nouvelles fonctionnalités à l'avenir, et cela permet à(comme un Mac par exemple) de suivre notre actualité quotidienne sur d'autres téléphones que l' iPhone Je profite de ce billet pour vous confirmer que l'on. Des mises à jour de nos apps iPhone/iPad sont d'ailleurs dores et déjà prévues ces prochaines semaines.