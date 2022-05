Netflix sur ton Duster ! Test de la clef USB "CarPC" pour Android Auto

Sur le même sujet :

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Aujourd'hui, on s'intéresse à un accessoire similaire, mais beaucoup plus compact !. Comme vous allez le voir, le fonctionnement est assez voisin, mais elle utilise cette fois Android Auto pour la connexion. Nous l'avons donc testée, qui prend d'ailleurs en charge nativement CarPlay et Android Auto sans fil !