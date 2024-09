Bureaux assis-debout de FEZIBO : les moins chers et les plus robustes du marché !

FEZIBO

Pourquoi choisir un bureau "assis-debout" ?

assis-debout

travail de bureau

Bureaux assis-debout de FEZIBO, dès 199€

• 100cm x 60cm

• 120cm x 60cm

• 140cm x 60cm

Acheter un bureau assis-debout de FEZIBO

La marque propose en effet, de tailles et de coloris.Comme leur dénomination d'indique, ils permettent, et d'éviter d'être constamment assis durant la journée. Ils sont généralement recommandés par les spécialistes, surtout pour les personnes qui ont des problème de dos, de canal carpien ou des douleurs musculaires liées auEn pratique,. Rares sont les bureaux à proposer une hauteur variable, et encore moins au centimètres près. Je suis d'ailleurs assezce qui pose de vrai problème à tous les gabarits qui font moins d'1m80 (soit les 3/4 de la population)En entreprise, je ne cesse de croiser des personnesOn le voit souvent à la cassure de l'avant-bras, qui vient appuyer constamment sur le bord du cadre et qui peut générer des douleurs, aussi bien au niveau du bras que du dos. C'est typique lorsqu'on utilise un ordinateur portable sur une table, ce qui ne devrait pas exister sur des postes fixes -on trouve des écrans 4K pour environ 200€ et du FullHD autour de 100€ surtout pour les personnes de taille modeste, qui sont souvent obligés de relever leur chaise au maximum, ce qui n'est pas bon non plus, car les pieds ne sont pas posés à plat au sol.Déjà,Il est possible de, ou des coloris plus classiques blanc/noir en passant par des revêtement au look rustique du plus bel effet,, ou plutôt. Ou aucun plateau, si vous avez déjà le vôtre !et de 58,5 à 123,5cm sur une version supérieure (+130€). Ne négligez pas cet aspect, car 70cm, c'est déjà très haut pour un bureau. De mon côté par exemple,alors que je fais 1m70., ce qui permet de réaliser l'opération plusieurs fois par jour sans avoir à se soucier du matériel. Il est possible de placer entre 80 et 120Kg sur le bureau, donc même si une personne s'assois dessus par mégarde, le moteur continuera de fonctionner., les alimentations et autres fils disgracieux sont proposés en option, ainsi que des roues et des crochets bien pratiques suivant les usages., et ne présente pas de difficulté particulière. La livraison se fait en 2-3 jours la plupart du temps.Que vous recherchiez, Fezibo propose les options les plus économiques et les plus rentables sur son site officiel :