Test du bureau assis-debout Flexispot Q8 et de la chaise ergonomique BS11 Pro (+ code promo)

Test du bureau assis-debout Flexispot Q8 (avec chargeur Qi !) et la chaise ergonomique BS11 Pro !

Flexispot Q8 : un bureau polyvalent

debout

Du bambou et des pieds très discrets

Réglable de 62 à 125cm !

debout

debout

coincent

position idéale

clique

Pour conclure

La chaise ergonomique BS11 Pro

• monter et descendre sur 8cm, comme souvent

• régler l'inclinaison du dossier et le bloquer, si besoin

• régler l'inclinaison et la longueur (sur 6cm) du coussin



Aujourd'hui, on monte un peu en gamme et en design, avec deux nouveautés que l'on a pu tester tout l'été :en proposant des bureaux réglables en hauteur, et proposant une position, à des prix tout à fait intéressants face aux ténors du marché, comme Ikea par exemple. Suivant les promotions, certaines configurations tombent autour de 400€, plateau inclus Le Q8 propose assez peu de choix en terme de couleurs ou de bois, mais se limite à des matériaux de qualité.Contrairement aux versions comme l'EQ5, le Q8 offreet moins grossiers que son homologues. Les deux moteurs et le système de déploiement situés aux extrémités de la table se font alors vite oublier.. Certes, ce modèle n'est pas taillé pour un studio de 9m2, mais il se fera quand-même discret dans une chambre ou un bureau. Si vous utilisez un clavier/écran externe ainsi que des accessoires (SSD, docks, iPhone...), la place vient vite à manquer sur des modèles offrant moins de surface.L'intérêt d'un bureau assis-debout est double : vous pouvez à la foispour respecter la position idéale, au demi-centimètre près )ce qui est rarement le cas avec les pieds réglables manuellement. L'autre intérêt, c'est évidemment la position, qui permet de se lever dans la journée sans forcément arrêter de travailler.alors même que la position idéale des petits gabarits (enfants, femme de petite taille) dépasse rarement les 65cm. Pour vous donner un indicateur : malgré mon, ma hauteur idéale se situe entre 67 et 69cm.(comme chez Ikea), ce qui devrait contenir même aux grands suédois :-) Pouvoir taper au clavier, répondre au téléphone et naviguer sur son écran externe dans cette position, même quelques dizaines de minutes chaque jour, est-votre Apple Watch vous le suggère d'ailleurs plusieurs fois par jour, par défaut ! Si certains adorent cela, je réserve souvent cette position à mes appels (j'adore marcher en téléphonant), ce qui me permet de voir ce qui est affiché à l'écran malgré la hauteur.Autre atout (et pas des moindres),. Cela n'a l'air de rien, mais il suffit qu'une personne grimpe sur le bureau et les moteurs peuvent être irrémédiablement endommagés. Rajoutez le poids d'un écran, d'un RAID/NAS ou de quelques boitiers, la limite peut facilement être atteinte avec le poids d'un homme., ce qui permet de changer de position en quelques dizaines de secondes maximum. Si par malheur, il rencontre un obstacle (lampe, fenêtre...), unfera redescendre le plateau de quelques centimètres.Par rapport à l'EQ5 et à de nombreux modèles du marché,. C'est suffisant pour ranger des stylos, un carnet, des câbles, une souris et même un clavier... il est très profond mais pas très haut.Malheureusement,. Ni moi, ni Sylwia n'a été vraiment gêné, mais on est de petits gabarits... Vous pouvez toujours faire monter le plateau, mais au risque de perdre laet tout l'intérêt du dispositif. Disons qu'avec un gabarit normal, ça passe sans trop de souci, mais si vous avez de bonnes cuisses, mieux vaut prendre l'EQ5.Sur l'avant, on retrouve le panneau de contrôle du bureau, avec. C'est largement suffisant pour l'assise, la position debout, et éventuellement une autre personne ou des paliers intermédiaires -pratiques si l'on veut changer de chaise ou utiliser tantôt un moniteur externe, tantôt juste le portable. Petit bémol quand-même, les touches sont 100% tactiles (ça nepas), et il y a un peu d'inertie lorsqu'on arrête d'appuyer.Petit bonus par rapport à l'EQ5, un peu plus basique,. Ils ne servent qu'à la recharge, mais c'est bien pratique et cela fait économiser quelques câbles, pour les maniaques des fils.Mieux,(voire peut-être moins, car l'épaisseur du bois n'aide pas), mais cela évite encore un câble à monter sur le meuble. Par ailleurs, c'est assez pratique de poser son téléphone rapidement tout en sachant qu'il récupère quelques watt-heures.Contrairement à l'EQ5 où il fallait presque accrocher chaque pièce,, même si une petite visseuse m'a bien aidé. Je vous conseille aussi de, car l'ensemble est assez lourd à relever et à déplacer -ce qui est plutôt bon signe pour la stabilité une fois en place.C'est aussi au moment du montage que vous apercevez: j'y ai même réussi à glisser une rallonge, pour ne faire descendre qu'un seul fil du bureau !Ses parois sont également très pratiques pour cacher les longs câbles et les enrouler discrètement.le nombre de fils sur le bureau. Méfiez-vous juste d'avoir assez de longueur sur la rallonge et de ne jamais coincer le fil électrique, sous peine de tout casser à la première élévation.Après plusieurs semaines estivales passées sur ce bureau Flexispot Q8, le bilan est très positif : nous avons ici unet quelques bonus par rapport à l'EQ5, comme par exemple les ports USB, le chargeur sans-fil, le tiroir central, le tout avec. Le seul défaut notable concerne l'épaisseur du plateau, à cause de ce fameux tiroir, qui ne conviendra pas à toutes les morphologies. On pourra regretter également les commandes 100% tactiles et pas très réactives, mais rien de rhédibitoire., vous pouvez acheter ce modèle les yeux fermés. C'est simple, le rapport qualité/prix est sans doute l'un des meilleurs du marché., et à ce titre, et même après ce test, je préfère toujours le modèle de Ranquer testé en début d'année. Or même s'il offre plus de réglage,et à des usages peut-être plus vastes que de la simple bureautique.A ce titre,, notamment les femmes. Sylwia la préfère par exemple largement à mon modèle de joueur, pas seulement pour le look, mais aussi car elle est plus maniable au quotidien.Qui dit siège ergonomique, dit quantité réglages, elle peut ainsi :Rien à dire, donc, on trouve rapidement sa position idéale. En revanche, je pense que. Avec une paire de talons, Sylwia dépasse allègrement 1m70 et elle était déjà limite en position la plus haute.. Il manque juste la translation sur la largeur, pour les rapprocher de vous, mais la chaise est déjà assez étroite pour que cela ne pose pas de réel problème et au pire, la rotation comble un peu ce léger défaut.Très ergonomique,également pour ajuster sa tête. Même si vous ne l'utilisez pas tout le temps, il permet de se reposer lors d'une visio ou pour regarder une vidéo.Enfin, matériau indispensable à une bonne position de la silhouette,. De fait, il amortit bien la colonne et évite aussi de transpirer. Le constructeur évoque des années de recherche, ce qui est sûr, c'est qu'il a parfaite épousé les forme de nos deux silhouettes pourtant assez différentes., cette chaise est une des plus confortable que nous avons pu essayer jusque là.Souvent parent pauvre des chaises de bureau,, qui peut même endurer une charge de 1500Kg ! Si vous n'avez pas de carrelage, préférez quand-même une petite protection de sol transparente (~30€) , cela évitera de refaire le parquet au bout d'un an.. S'il existe quantité de modèles sur le marché, celui-ci se distingue par un design original et des matériaux de qualité. Après plusieurs mois de test, nous n'avons pas noté de défaut particulier, si toutefois il correspond à vos attentes.