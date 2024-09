WiFi 7 : Netgear annonce trois nouveaux routeur abordables

Une large couverture Wifi

Le Wifi 7 se démocratise

Des services en plus, sur abonnement

Smart Parental Controls

Offrant des vitesses théoriques allant jusqu’à 18 Gbps, ils couvrent des surfaces de 230 à 325 m²,. Leur design compact et leurs antennes internes omni-directionnelles devraient assurer une couverture optimale.Vous le savez, Le WiFi 7 représente une avancée majeure en matière de connectivité sans fil,. Il est conçu pour répondre aux exigences de plus en plus élevées des appareils connectés, du streaming vidéo de haute qualité et des applications avancées comme l’intelligence artificielle et la réalité augmentée/virtuelle. Avec l’accroissement progressif du nombre d’appareils compatibles, comme le tout nouveau iPhone 16, ces nouveaux routeurs permettent aux utilisateurs de bénéficier des avantages d’un WiFi plus rapide, et probablement plus stable.Chaque routeur de la gamme propose des options de sécurité renforcées grâce à Netgear Armor Armor, un service de protection intégrée alimenté par Bitdefender. Ce service inclut des mises à jour automatiques du firmware, le support VPN, et des options de contrôle d’accès avancées, offrant. Notons aussi l’intégration d’un contrôle parental avancé, qui permet aux parents de gérer facilement le temps passé en ligne par leurs enfants. Ces fonctionnalités de sécurité sont disponibles avec un essai gratuit de 30 jours, puis sur abonnement, comme c’est désormais, hélas, la norme désormais.Ces nouveaux routeurs RS600, RS500 et RS200 se différencient par leurs performances et leurs caractéristiques techniques., tandis que le RS500 et le RS200 offrent des options plus abordables avec des ports 2,5 GbE. Bien que le RS200 soit dépourvu de la bande 6 GHz, il reste une alternative intéressante pour les utilisateurs avec un budget limité.Ces trois nouveaux routeurs sont disponibles à la vente sur le site de Netgear, et ils devraient rapidement arriver chez les revendeurs habituels.. Le RS300 intermédiaire est lui référencé à 350 euros.