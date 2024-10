Test TP-Link Deco Mesh BE9300 : j’ai remplacé le Wi-Fi 7 de ma Freebox Ultra, ça a tout changé

Le Deco BE65 à côté d'une Freebox Ultra

Un kit simple à installer, et un design discret

Pourquoi installer du Wi-Fi 7 ?

Le Wi-Fi 7, d’accord, mais surtout, le Mesh

Conception et design

Fonctionnalités et Interface

Trois fonctionnalités avancées

Des fonctionnalités sur abonnement

Des performances et une stabilité impeccables

Xiaomi 13T Pro (Wi-Fi 7), connecté au Wi-Fi du TP-Link

iPhone 16 Pro Max (Wi-Fi 7 limité), connecté au Wi-Fi du TP-Link

iPhone 15 Pro Max (Wi-Fi 6E), connecté au Wi-Fi du TP-Link

iPhone 16 Pro Max (Wi-Fi 7 limité), connecté au Wi-Fi du répéteur de Free

L’application Deco est simple et accessible

Usage domestique vs. professionnel

Rapport qualité-prix : c’est cher, mais ça répond bien au besoin

Un choix qui se considère ?

Nous avons ici un excellent kit Wi-Fi 7, proposé à un prix plus accessible que certains produits équivalents d’autres marques. Ultra simple à configurer et doté d’un design discret, il est surtout très performant grâce à son système Mesh, qui fonctionne particulièrement bien dans les grands espaces, même en présence de murs épais.

TP-Link s’est lancé dans le Wi-Fi 7 avant même que la norme ne soit définitivement finalisée, proposant plusieurs produits à des tarifs différents selon les niveaux de performances attendus. Les modules proposés dans ce kit BE9300 ont un design compact et plusieurs fonctionnalités interessantes, le tout à un prix assez compétitif dans l’univers encore coûteux du Wi-Fi 7.Surtout si vous avez déjà une Freebox Ultra en Wi-Fi 7 (ce qui est mon cas) ? Faisons le point sur ses caractéristiques, ses performances et son rapport qualité-prix, mais je peux déjà vous dire que pour mon usage, c’est un grand oui.Le Wi-Fi 7 promet des vitesses de connexion impressionnantes et une latence réduite, ce qui est essentiel pour des activités exigeantes comme le gaming, les vidéoconférences ou les téléchargements rapides de fichiers volumineux. Avec cette norme, gérer de nombreux appareils connectés est possible, sans impact sur la performance.Ce TP-Link BE9300 est bien sûr, particulièrement adapté, pour maximiser le potentiel de vos appareils Wi-Fi 7. Les modules BE65 sont aussi parfaitement rétrocompatibles avec les normes Wi-Fi 6 et antérieures, une bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore un équipement totalement compatible Wi-Fi 7.Autre point majeur : le réseau Mesh.. Chaque nœud communique directement avec les autres, formant un « maillage » où le signal se transmet de manière optimale à travers tous les points d’accès. Cela permet de passer d’un nœud à l’autre sans coupure de connexion, ce qui est idéal dans un espace étendu ou avec des murs épais.Et c’est là que je vais entrer dans mon expérience concrète. J’utilise depuis quelques mois une Freebox Ultra dans mon logement, qui est une petite maison de village sur 3 niveaux. Dans cette maison, j’avais optimisé ma connexion via la Freebox Ultra (en Wi-Fi 7 donc), en installant la box à l’étage du milieu, et en mettant en haut, et l’étage en dessous, des répéteurs Free, eux aussi en Wi-Fi 7. Alors oui, ça fonctionnait, mais mal. Alors que j’atteignais des débits aux alentours de 1000 Mbps à l’étage où la box était présente, sur les deux autres étages je chutais plutôt aux alentours de 300 Mbps, avec parfois des coupures dans certaines pièces, essentiellement parce qu’en me déplaçant, mon appareil (iPhone ou MacBook) restait connecté au. En plus, les répéteurs Wi-Fi 7 de Free ne prennent pas en charge la bande des 6GHz, alors que c'est un des points forts du Wi-Fi 7., même si je me déplace sans arrêt. C’est aussi un point appréciable quand on utilise beaucoup les appels Wi-Fi, et qu’on veut se déplacer entre les étages pendant qu’on téléphone.Autre gros avantage du Mesh par rapport aux répéteurs traditionnels : le réseau conserve le même SSID (le nom du réseau Wi-Fi),, ça n'est pas le cas de tous les répéteurs (en l'occurrence ceux de Free proposent bien cette possibilité par défaut).Le Deco BE63 adopte un design cylindrique et minimaliste, qu’à titre personnel, je trouve très réussi, dans des dimensions relativement compactes (176 mm de hauteur, 107,5 mm de diamètre)., un ajout bienvenu pour ceux souhaitant connecter des périphériques de stockage ou des appareils réseau. Le détail visuel marquant reste une silhouette subtile deen motif brossé, un clin d’œil discret à la norme Wi-Fi 7 (pour être honnête, je ne l’avais pas tout de suite compris). Par ailleurs, les unités sont robustes, stables et faciles à positionner, même dans des espaces réduits.Les modules Deco BE63 proposent plusieurs fonctionnalités avancées, incluant un réseau dédié pour chaque bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Pour l’installation et l’utilisation au quotidien,, bien que certaines options avancées, comme les configurations VLAN et Dynamic IP, puissent dérouter les utilisateurs moins avertis. Mais a priori, ça ne vous sera pas forcément très utile si vous avez un usage classique de votre Wi-Fi.Les contrôles parentaux et la qualité de service permettent de créer des profils pour limiter l’accès Internet des enfants, et de donner la priorité à certains appareils, parfait pour le gaming ou le streaming 4K.On parle ici d’une caractéristique propre au Wi-Fi 7. Le MLO permet aux appareils compatibles d’exploiter simultanément les bandes 5 GHz et 6 GHz pour augmenter la stabilité et la vitesse. Le Deco BE63 est compatible avec cette option, même si peu de périphériques actuels profitent pleinement de cette fonctionnalité.: Le Deco BE63 permet également de configurer un réseau spécifique pour les objets connectés. Cela est censé assurer une plus grande sécurité en isolant les dispositifs IoT des appareils principaux, pour limiter les risques de piratage sur le réseau principal. Ce choix est intéressant si vous êtes méfiant et si vous utilisez beaucoup d’objets connectés comme des caméras de sécurité, des ampoules ou des thermostats connectés. Pour des raisons de simplicité, j’ai préféré créer un seul et unique réseau, avec le même nom de réseau que celui de ma Freebox Ultra, et ne pas avoir à tout reconfigurer… J’ai juste éteint le Wi-Fi de ma Freebox, connecté le BE63 de l’étage concerné, et hop, tout fonctionnait comme avant chez moi.Un autre gros avantage de la gamme Deco de TP-Link :, vous pouvez donc ajouter un module Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, et ça marchera directement sans aucune bidouille, vous pouvez donc utiliser vos anciens produits de la marque, sans dégrader votre Wi-Fi 7.Le TP-Link Deco BE63 offre bien sûr des fonctionnalités de base intéressantes,. Parmi les services payants, on trouve l’option de contrôle parental avancé, qui permet de bloquer les vidéos restreintes sur YouTube, de fixer des horaires d’utilisation flexibles, et de bénéficier d’un suivi détaillé de l’activité en ligne des enfants connectés, pour un coût d’environ 4 euros par mois ou 34 euros par an.Le Deco BE63 propose également une extension de sécurité réseau via le plan Sécurité+, qui ajoute des protections comme le filtrage des menaces web et la prévention des intrusions, à 8 euros par mois ou 67 euros par an.. Précisons que des prix promotionnels sont proposés pour la première année d’utilisation. Rappelons aussi que le Deco BE63 offre des contrôles parentaux de base gratuits, mais les options payantes peuvent être un ajout intéressant pour ceux qui souhaitent un niveau de sécurité et de gestion supplémentaire.Je ne vais pas entrer dans des considérations sur les vitesses théoriques de ce système, pour plusieurs raisons. La première, c’est que même si je suis équipé d’une Freebox Ultra, mon logement n'est pas très bien fibré, et. De plus, je n’ai qu’un iPhone 16 Pro Max avec son Wi-Fi 7 quelque peu limité , et surtout, les ports Ethernet des modules de ce kit sont limités à 2,5 Gbit/s. C’est mieux que les 1 Gbit/s souvent fournis sur ce type d’appareil, mais on reste loin des 10 Gbit/s proposés par certains modèles bien plus onéreux, dont le BE85 de TP-Link , modèle de la même gamme, un peu mieux équipé en la matière.Je vais donc vous parler de concret : le débit constant que j’obtiens dans chaque recoin de ma maison de village de 80 m²,, partout dans la maison, en toutes circonstances., là aussi en download et en upload, et là aussi partout dans le logement, sans exception.En me plaçant dans mon salon, qui se situe à l’étage tout en haut de la maison, qui profite lui d’un. Voyez, avec un iPhone 16 Pro Max en Wi-Fi 7, la différence est quand même de taille. Que ce soit pour le streaming 4K ou le téléchargement de jeux volumineux, le Deco BE63 se montre donc capable de soutenir des performances stables sans ralentissement perceptible, même en changeant d’étage. Je le redis donc, si votre objectif est d’avoir un Wi-Fi stable et performant partout chez vous, on est là sur un sans-faute.Voici unde tous les débits que j'obtiens, au même endroit de mon logement, donc l'étage au-dessus du niveau où se situe le premier module du TP-Link branché à la Freebox Ultra :L’application Deco de TP-Link est conçue pour simplifier la configuration et la gestion de réseau pour l’utilisateur moyen. Dès la première utilisation, l’application guide l’utilisateur à travers une configuration rapide, en connectant automatiquement les unités Deco les unes aux autres, créant directement un réseau maillé, en quelques minutes seulement. L’interface offre également des informations détaillées sur l’état de chaque appareil connecté, avec des options de diagnostic comme les tests de vitesse intégrés.J’ai des souvenirs de m’être arraché le peu de cheveux qui me restaient à cause de systèmes Orbi de chez Netgear qui avaient un mal fou à se connecter les uns aux autres, le tout dans une interface utilisateur parfois incompréhensible. Là, avec l’application Deco, tout est clair, sans chichis, droit au but.Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser les paramètres de leur réseau via l’application, en ajustant les paramètres Wi-Fi pour chaque fréquence et en sélectionnant les dispositifs prioritaires pour une meilleure qualité de connexion., mais si vous n’êtes pas à l’aise avec la technique, pas d’inquiétude, vous n’avez pas besoin d’y toucher.Le Deco BE63 est avant tout conçu pour un usage domestique,. Sa capacité à gérer de nombreux appareils connectés simultanément répondra sans problème aux besoins d’un réseau d’entreprise léger, et les options de sécurité intégrées devraient vous apporter une tranquillité d’esprit tout à fait acceptable.Le TP-Link Deco BE63 (et les kits de deux ou trois modules proposés) se positionne parmi les options à des tarifs acceptables pour obtenir un réseau Mesh en Wi-Fi 7, à partir de 700 euros pour un pack de deux routeurs, et autour de 1000 euros pour un pack de trois routeurs. Alors oui, ça reste des prix élevés, mais ils restent en dessous de certains concurrents proposant moins de modules pour des tarifs similaires.. C’est d’ailleurs l’occasion de préciser qu’il est aussi possible de connecter tous ces modules en filaire, si votre logement est équipé, pour accroître encore plus la fiabilité de votre réseau. Cela étant dit, j’ai testé les deux options dans mon domicile, sans voir de différence de performance notable, j’ai donc décidé de rester en Wi-Fi pur, pour me permettre de positionner les modules exactement où je souhaitais, sans m’imposer de les poser près des prises Ethernet de mon logement.Oui,. Il excelle vraiment par sa simplicité d’utilisation, sa couverture étendue et ses options de contrôle avancées. Toutefois, pour ceux qui recherchent une compatibilité totale avec des appareils Wi-Fi 7 ou une performance encore plus poussée, avec par exemple du 10 Gbit/s ou une bande backhaul dédiée, pour permettre aux modules de communiquer entre eux sans utiliser la bande passante utile, d’autres options existent , mais à des prix souvent plus élevés. On regrettera aussi, bien sûr, les fonctionnalités réservées à la souscription payante, comme c’est désormais trop souvent l’usage chez tous les fabricants.