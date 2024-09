WiFi : nouveau record de distance !

Une bien belle antenne

Cette fois-ci, dans le cadre plus paisible du parc national de Joshua Tree, Morse Micro a réussi à étendre la portée du WiFi HaLow àCette prouesse a été rendue possible grâce à l’utilisation de la norme 802.11ah, qui permet de. Le test a révélé un débit de 2 mégabits par seconde à 15,9 kilomètres. Ça ne semble pas très rapide, mais en réalité, c’est assez fou ! Cet exploit a été rendu possible grâce aux faibles interférences dans cette zone très rurale. Cette portée record ouvre la voie à des usages pratiques dans des environnements comme l’agriculture ou les zones blanches, où la couverture cellulaire est limitée ou inexistante.La technologie HaLow est donc conçue pour des usages nécessitant une longue portée mais des débits de données modestes. Par exemple, elle pourrait être utilisée pour connecter des caméras, des talkies-walkies ou des dispositifs IoT dans des zones isolées, des dispositifs qui nécessitent souvent une connexion fiable sur de longues distances,Dans un environnement urbain, l’intérêt de la technologie HaLow est limité en raison de la densité des réseaux cellulaires et WiFi déjà en place. En milieu rural, cependant, cette technologie pourrait devenirMorse Micro a prouvé que le WiFi HaLow est une solution prometteuse pour connecter des objets sur de grandes distances, tout en évitant la consommation excessive de données mobiles.! Même si, hélas, cette technologie ne m’aidera pas à mieux capter le WiFi de mon salon à ma cuisine à cause des murs trop épais…Pour rappel, la norme WiFi la plus récente, le WiFi 7 , basé sur la norme 802.11be, promet des débits théoriques allant jusqu’à 46 Gbps, une faible latence, et une meilleure gestion des interférences., mais avec une stabilité et des vitesses nettement améliorées.