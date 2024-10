Apple est intervenue en Ukraine pour sauver une grand-mère

Tim Cook a été remercié par cette ancienne salariée

Une aide sous forme d’opération de secours organisée

Une entraide à grande échelle

En 2021, Tim Cook et Zelensky se sont rencontrés

Une gratitude sincère

D’après le témoignage de Rezykova, l’intervention d’Apple allait bien au-delà d’un simple coup de pouce : l’entreprise aurait mis en place une logistique sécuritaire complexe, comprenant des traducteurs, des chauffeurs et des agents de sécurité recrutés spécialement pour l’évacuation de Kharkiv , dans lequel le PDG exprimait son soulagement après la réussite de l’opération et adressait même ses salutations à sa grand-mère.Les grandes entreprises sont nombreuses à s’investir dans le soutien de leurs employés lors de crises majeures, et Apple a déjà montré son engagement par le passé. Un autre employé, Steph Kreske, a rappelé qu’Apple avait mis en place un dispositif spécial pour évacuer un salarié en situation de handicap lors d’ouragans en Floride, prenant en charge son transport et son hébergement.Ce type de soutien s’inscrit dans une tendance où les entreprises n’hésitent plus à déployer des moyens importants pour protéger leurs employés en zones de conflit. En 2022, l’entreprise Global Guardian a coordonné l’évacuation de plus de 4 000 personnes d’ Ukraine pour le compte de multinationales. La démarche d’Apple est tout de même notable par sa discrétion, sans en faire un outil de promotion.Ce qui accentue l’impact humain de cette intervention (même si l’on peut aussi imaginer qu’Apple a tout de même donné son feu vert à l’ancienne employée pour qu’elle publie ce tweet).Pour Rezykova, cette expérience restera en elle comme un acte de soutien exceptionnel. En rendant cette histoire publique, elle a bien sûr souhaité souligner l’implication d’ Apple bien au-delà de ce qui est attendu d’un employeur,Que pensez-vous de cette histoire,