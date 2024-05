La nouvelle porte-parole de l'Ukraine est une IA !

Une IA, oui mais sous surveillance !

Dans le communiqué officiel, il est précisé que la représentante du ministère des affaires étrangères pour les affaires consulaires, Victoria Shi, est basée sur une personne réelle : la chanteuse et influenceuse ukrainienne Rosalie Nombre, qui a accepté de participer au projet du ministère à titre gracieux et de servir de prototype pour la représentante. L'équipe du projet l'a filmée et numérisée. Il est important de noter que la représentante consulaire et son prototype réel sont deux personnes distinctes, et que seule la personne numérisée Victoria Shi fait des commentaires officiels au nom du service consulaire du ministère .

Dans une vidéo diffusée sur le site officiel du ministère ainsi que sur les réseaux sociaux, la présentatrice fait presque illusion. Respectant les codes habituels -tenue sobre devant le drapeau ukrainien, elle s'exprime en anglais et en ukrainien. Il est probable qu'elle maitrise d'autres langues.Notons également que, son prénom évoquant la victoire tant espérée, et son nom Shi pouvant être traduit par intelligence artificielle en ukrainien.Selon le ministère,(pas d'IA derrière cela). Même si elle dispose d'un staf technique impressionnant, elle devrait permettre d’économiser le temps et les ressources du gouvernement, les autres diplomates pouvant se concentrer sur d’autres taches.