Inondations en Espagne : Apple s’engage pour soutenir le pays

Cet épisode météorologique, extrêmement violent bien que typique des climats méditerranéens, a entraîné des précipitations intenses équivalentes à une année entière de pluie en quelques heures seulement. Ce déluge a transformé rues et quartiers en véritables torrents, détruisant de nombreuses infrastructures et provoquant un bilan humain tragique, avecCet acte de solidarité s’inscrit dans une série d’actions entreprises par Apple lors de catastrophes naturelles. En septembre dernier, la firme avait apporté son soutien aux sinistrés de l’ouragan Helene aux États-Unis, suivi en octobre par une aide aux victimes de l’ouragan Milton. La décision de Tim Cook d’intervenir en Espagne démontre une nouvelle fois, mettant en avant son engagement contre les conséquences dramatiques du changement climatique. On sait que la marque est aussi très engagée sur toutes les questions environnementales, ce qui donne donc du sens à son action.Apple ne se contente pas de simples donations. L’entreprise s’associe régulièrement avec des ONG et des organisations locales pour optimiser ses interventions, allant parfois jusqu’à. Cet engagement dépasse donc la simple assistance matérielle et renforce le message qu’Apple souhaite véhiculer : être un acteur socialement responsable face aux enjeux planétaires actuels.L’ampleur des destructions témoigne de la fragilité des infrastructures face aux crises climatiques et souligne un peu plus L’implication d’Apple veut donner l’exemple, pour inciter d’autres entreprises à s’engager elles aussi dans la lutte contre les impacts du changement climatique.Est-ce que vous pensez que ce type d'action est vraiment désintéressée, ou y voyez-vous un calcul en terme d'image ?