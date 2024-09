Comment Lisa Jackson façonne la stratégie verte d'Apple

Vive la réglementation !

si vous concevez une réponse de manière abstraite, loin de la communauté qui est directement concernée et loin des personnes qui doivent vivre avec et qui doivent l'utiliser, ce ne sera pas une solution

Oui, nous sommes intelligents, mais les communautés savent aussi ce dont elles ont besoin

fermement au rôle de la réglementation dans l'idée que l'équité, la justice et la santé dépendent de quelqu'un qui va appliquer les réglementations incroyablement importantes concernant l'air, l'eau, la terre, les pesticides et les toxiques et toutes les choses que [l'Agence de protection de l'environnement] est chargée de faire en vertu de la loi

Une ingénieure aux nombreux talents

les gens n'aiment pas entendre ça. Ils veulent croire : "Oh, pourquoi ne pouvons-nous pas tous faire cela et de manière totalement volontaire ?" Mais il faut bien qu'il y ait un seuil. Les entreprises qui s'engagent à faire plus, à faire des choses qu'elles ne sont pas obligées de faire par la loi, ne devraient pas être désavantagées parce qu'une autre entreprise ne fait même pas le minimum

Lors de son intervention,. Elle a insisté sur la nécessité de travailler directement avec les communautés pour trouver une conception durable.S’adressant aux nombreux chefs d’entreprises présents, elle a précisé que. Elle insiste sur la connaissance de terrain :. Elle croit ainsiIl est clair que son passé d’l'environnement n’est pas étranger à sa façon de penser, qui peut aller à l’encontre des intérêts des grandes sociétés technologiques, Apple en tête.Bien consciente des réticences, elle a rappelé queMais le plus dur est de parvenir à faire changer les mentalités. Selon elle,: connaitre les sujets complexes inhérents aux sciences de l'environnement mais également connaitre les ingénieurs afin de leur faire comprendre l’importance des changements environnementaux.C'est d'ailleurs sa formation de base. Et c’est justement c'est ce qui aurait particulièrement intéressé son recruteur (un certain Tim Cook) lors de son embauche à Cupertino.