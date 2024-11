La plateforme Steam laisserait proliférer des contenus haineux

Un rapport alarmant sur la modération de Steam

Pepe the Frog

Beaucoup de contenus problématiques sur Steam

Des politiques de modération critiquées

Beaucoup de contenus problématiques sur Steam

Des exemples concrets de dérives

Beaucoup de contenus problématiques sur Steam

Recommandations pour une régulation stricte

Selon un rapport publié par l’Anti-Defamation League, la plateforme de jeux vidéo Steam, qui compte environ 30 millions d’utilisateurs actifs en permanence, serait un foyer de contenus extrémistes. En analysant 1,2 milliard de données publiques, l’ADL a identifié 1,83 million d’exemples de contenus haineux, tels que des symboles nazis, des références à des organisations terroristes et des images glorifiant des actes de violence.Le rapport révèle également que des groupes et des utilisateurs utilisent ouvertement des avatars et des textes à caractère extrémiste.L’ADL pointe la gestion très laxiste de Valve concernant la modération des contenus problématiques.L’organisation critique l’approche permissive de Valve, qui, bien que techniquement capable de modérer efficacement, n’intervient que rarement, le plus souvent sous pression extérieure. Steam est considéré comme un mauvais élève, surtout en comparaison avec d’autres plateformes comme Roblox ou Discord, qui imposent des directives strictes contre l’extrémisme.Le rapport évoque des cas précis, comme celui d’un adolescent en Turquie ayant commis une attaque après avoir partagé des contenus extrémistes sur Steam.Des études montrent également que 14 % des joueurs de Counter-Strike 2 et 11 % de Dota 2 ont été exposés à des croyances suprémacistes blanches, contre 6 % dans d’autres jeux comme Fortnite.Face à ce problème, l’ADL appelle Valve à adopter des politiques explicites contre la haine et l’extrémisme.Cette problématique soulève des questions importantes :