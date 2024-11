Ce petit nuage revient sans arrêt au même endroit, la NASA le capture enfin

Taieri Pet

Leest un nuage lenticulaire, un type de nuage formé dans la troposphère qui se distingue par sa forme allongée et incurvée. Les nuages lenticulaires sont souvent associés aux montagnes, où les vents ascendants créent des conditions spécifiques pour leur formation., ce qui pousse l’air à s’élever, formant une onde. Lorsque l’air humide atteint le sommet de cette onde, il se refroidit et se condense, créant ce petit nuage qui semble stationnaire au-dessus des montagnes Les habitants d’Otago, en particulier ceux vivant près de Middlemarch, ont surnommé ce nuage leur, car il semble fidèle à cet endroit précis. Depuis des générations, le Taieri Pet est un élément récurrent du paysage, ce qui lui confère un statut presque légendaire., avec une apparence, vue du sol, similaire à celle d’uneflottant dans le ciel.Même si le Taieri Pet paraît immobile, il serait en réalité un indicateur de vents très puissants en altitude.Cette caractéristique trompeuse est le signe de vents violents dans la haute atmosphère, responsables de la forme lisse et parfaitement sculptée du nuage. Les conditions atmosphériques stables et les mouvements d’air créent une structure qui, bien que dynamique, donne l’illusion d’une immobilité.Même s’il est très mignon, le Taieri Pet présente des risques pour les avions. Les nuages lenticulaires sont connus pour générer de fortes turbulences, en raison des vents intenses qui circulent autour d’eux.