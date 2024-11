Arnaque “Apple Security” : une retraitée perd toutes ses économies

Apple Security

Comment l'arnaque s'est déroulée

Prévenir plutôt que guérir

Tout a commencé par un SMS alarmant : une tentative d’achat de 143,95 dollars sur son identifiant Apple. Pour sécuriser son compte, le message l’invitait à appeler un numéro. Shawna, pensant protéger ses données, a composé ce numéro et s’est retrouvée face à unprétendant qu’une horde de hackers s’apprêtait à vider son compte bancaire.Résultat ? Elle a acheté pour 3 500 dollars de cartes-cadeaux chez Home Depot et 500 dollars en cartes Apple, avant de transmettre les numéros au malfaiteur.Le pire est qu’elle ne s’est rendu compte de l’escroquerie qu’après avoir vu les transactions sur ses relevés bancaires.Sa fille, Rhonda Chadwick, a décidé de lancer une campagne GoFundMe pour l’aider à récupérer ses pertes. Grâce à la générosité des donateurs, 4 840 dollars ont déjà été récoltés.Rhonda a expliqué sur la page GoFundMe que cette escroquerie a brisé le moral de sa mère, une femme pourtant forte et indépendante.Ces arnaques jouent sur l’urgence et la panique, et c’est là que les victimes baissent leur garde.Si vous recevez ce genre d’alerte, ne réagissez pas dans l’immédiat : vérifiez directement auprès d’Apple ou de votre banque en utilisant leurs numéros officiels (ceux inscrits sur vos cartes bancaires, pas ceux trouvés sur Google).Et surtout, parlez-en autour de vous. Si quelqu’un dans votre entourage est peu à l’aise avec la technologie, prenez le temps d’expliquer ces mécanismes d’arnaque.Dans tous les cas, méfiez-vous des messages qui sentent l’urgence, et si on vous demande des cartes-cadeaux pour résoudre un problème, fuyez.