Votre Google Pixel va détecter les arnaques tout seul comme un grand

Des outils de détection des fraudes améliorés par l’IA

Google Play Protect à la rescousse

stalkerwares

Une confidentialité renforcée pour une sécurité accrue

Comme le rappelle Google dans son communiqué, la fraude téléphonique est un problème majeur, avec des pertes estimées à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le monde. Pour contrer cette menace, Google propose donc une fonctionnalité de détection de fraude, accessible aux utilisateurs d’appareils Pixel 6 et plus récents, dans un premier temps aux États-Unis., comme des appels prétendant provenir d’une banque ou exigeant un transfert urgent de fonds. En cas de détection d’un comportement suspect, l’utilisateur est immédiatement averti par des alertes visuelles, sonores et haptiques., intégré aux Pixel 9. Toutes les analyses sont réalisées localement sur l’appareil, sans stockage ni transmission des données vers les serveurs de Google, pour assurer la confidentialité des utilisateurs. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée, et l’utilisateur peut l’activer ou la désactiver dans les paramètres de l’application Téléphone.En parallèle, Google améliore la sécurité de ses utilisateurs via Google Play Protect, qui surveille en continu les comportements potentiellement dangereux des applications.. Si une activité suspecte est repérée, une alerte immédiate permet à l’utilisateur de supprimer l’application potentiellement dangereuse.La détection en temps réel cible en priorité les logiciels espions, aussi appelés, qui collectent des informations personnelles sans consentement. À l’avenir, cette protection sera élargie à d’autres formes de menaces, incluant les logiciels malveillants dormants et les applications qui tentent de dissimuler des activités frauduleuses.Ces nouvelles protections montrent, selon Google, l’engagement du géant américain pour maintenir la confidentialité des utilisateurs, tout en renforçant leur sécurité.Pour l’instant,, mais elles devraient être étendues aux appareils Android d’autres fabricants dans les mois à venir. Google encourage d’ailleurs déjà les premiers utilisateurs à partager leurs retours pour améliorer l’efficacité de ces protections avant un déploiement plus large.