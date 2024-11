Raspberry Pi Compute Module 5 : plus de puissance et compatibilité maintenue

Performances améliorées

Le CM5 repose sur le SoC Broadcom BCM2712, doté d’un processeur quad-core Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz. Il est disponible avec une mémoire LPDDR4-4267 de 2 à 16 Go et des options de stockage eMMC allant jusqu’à 64 Go. Une versionsans stockage intégré est également proposée. Ce module affiche des performances comparables à celles du Raspberry Pi 5,Cependant, les premiers tests révèlent une production de chaleur accrue, ce qui pourrait nécessiter des systèmes de refroidissement adaptés, comme un dissipateur thermique.Le CM5 conserve le format et les connecteurs du Compute Module 4, mais il introduit quelques améliorations, comme le remplacement des ports CSI-2 et DSI par des USB 3.0 . Cela peut nécessiter des adaptations pour certaines cartes d’extension existantes.Ce module inclut également des améliorations telles que la prise en charge de M.2 pour le stockage NVMe via une carte IO dédiée, élargissant ainsi ses possibilités.Conçu principalement pour les intégrateurs et les développeurs, le CM5 sera néanmoins largement utilisé dans des applications industrielles et des systèmes embarqués où la personnalisation matérielle est cruciale.L’absence de connecteurs exposés simplifie son intégration sur mesure, mais nécessite tout de même des compétences techniques avancées pour sa configuration logicielle et matérielle.Le modèle de base avec 2 Go de RAM et sans stockage est proposé à 45 dollars , tandis que les versions plus avancées peuvent atteindre jusqu’à 95 euros pour 8 Go de RAM et 64 Go d’eMMC.Le kit de développement, incluant une carte IO, un boîtier, un dissipateur thermique et des accessoires, est proposé à 172 euros. Ce kit permet de tester le module avant de concevoir des cartes sur mesure.