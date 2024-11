Amazon alerte sur les fraudes avec le Black Friday

Le Black Friday en France ? seulement depuis 14 ans...

Redoubler de vigilance

Des conseils pour protéger votre compte Amazon contre les tentatives d’escroquerie



Des escrocs se faisant passer pour diverses organisations comme Amazon peuvent chercher à entrer en contact avec vous par le biais d’appels, de SMS ou d’e-mails , en raison d’une prétendue activité non autorisée ou frauduleuse sur votre compte Amazon.



Quels signaux doivent éveiller vos soupçons ?

•Par exemple, les escrocs peuvent chercher à vous tromper en vous informant d'une prétendue enquête en cours pour fraude et en vous incitant à fournir des informations personnelles ou des identifiants de connexion pour « vérifier » votre compte.



Informations utiles pour vous protéger des tentatives d’escroquerie

•Important : Amazon ne vous demandera jamais de partager votre mot de passe, votre mot de passe à usage unique (OTP) ou de vérifier des informations personnelles sensibles par téléphone.



Ayez les bons réflexes

•Consultez le Centre de messages sur Amazon.fr ou sur notre application pour prendre connaissance des messages électroniques authentiques d'Amazon.

•Accédez directement à notre site web, puis à Votre compte pour modifier vos informations de facturation et de compte.

•Le service clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions.



Tous responsables

Si vous recevez une communication (appel, texte ou e-mail) qui, selon vous, ne provient pas d'Amazon, nous vous remercions de la signaler à l'adresse amazon.fr/reportascam.



Pour plus d'informations sur la sécurité en ligne, consultez la rubrique Protéger votre système sur la page du service client d'Amazon.



Pour rappel,Les opérations promotionnelles s'effectuaient alors uniquement en ligne. Mais petit à petit, de très nombreuses enseignes ont décidé d'y participer et aujourd'hui il s'agit de l'une des périodes de l'année les plus fastes, surtout à l'approche de Noël.Si à l'origine, lese déroulait le lendemain de Thanksgiving, soit le dernier vendredi du mois de novembre, l'opération déborde une semaine avant () pour se prolonger le weekend d'après (), puis le Lundi (dit), le Mardi (sans surprise dénommé) etc.Ces journées de promotions commerciales touchent désormais tous les secteurs. En France, d’après le Groupement d’intérêt économique des cartes bancaires,Dans un contexte particulièrement propice aux attaques en lignes,à respecter en cette période (en privilégiant -il va sans dire- ses propres services).Sans surprise,(de même que de la part d'une banque, des impôts ou de n'importe quel autre organisme public), et ce, par mail, par sms ou pas téléphone. Si jamais votre moyen de paiement était bloqué, il faudrait se rendre dans l'application pour le vérifier ou encore appeler sa banque.