Baseus EnerGeek : une batterie externe qui joue aussi les hotspots

Un appareil deux-en-un pour le quotidien

Une eSIM intégrée

Une autre batterie plus classique

L’EnerGeek MiFi Power Bank se distingue donc par sa double fonctionnalité.La puissance de sortie maximale est de 67 W, suffisante pour les smartphones et tablettes, mais pas toujours adaptée aux ordinateurs portables plus énergivores Les vitesses annoncées atteignent 50 Mbps en téléchargement, sous réserve de la qualité du réseau mobile utilisé.Baseus précise également que l’appareil intègre des mécanismes pour mieux dissiper la chaleur et optimiser la sécurité lors de son utilisation.L’aspect mobile de l’EnerGeek repose sur un système eSIM , activable via une application dédiée.Baseus promet une couverture internationale sur les principaux réseaux, avec une compatibilité sur 13 bandes de fréquences, en incluant notamment les États-Unis, le Canada, l’Europe et l’Asie.Aucun détail précis sur les tarifs des plans de données n’a été communiqué à ce stade, ça sera une information interessante à analyser.En plus de l’EnerGeek, Baseus a aussi annoncé une autre batterie plus classique de 20 000 mAh, sans fonctionnalités hotspot, mais avec une puissance de 100 W et deux câbles USB-C intégrés.Un peu plus chère que le modèle avec eSIM évoqué plus haut, ce qui est étonnant, mais peut-être lié à la puissance de la batterie.Sur le papier en tous cas c’est plutôt sympathique, et le geek en moi veut ce truc.