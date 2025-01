Baseus BD1 : des écouteurs Bluetooth avec ANC à moins de 15 euros (en Chine)

Des écouteurs très légers

Caractéristiques audio et connectivité

Autonomie et recharge rapide

Les BD1 adoptent une forme compacte et arrondie,. Le design cherche à proposer un port confortable sur de longues durées. Trois couleurs sont proposées : Xingyue Rice (blanc), Interstellar Black (noir) et Xinghu Blue (bleu). Le boîtier et les écouteurs sont fabriqués avec des matériaux en ABS et PC, pour combiner légèreté et durabilité (et prix contenu surtout).Côté son, ces écouteurs intègrent un haut-parleur magnétique de 8,6 mm avec diaphragme composite PEEK+PU.. Pour les appels, la réduction de bruit ENC promet une bonne clarté en environnement bruyant. La technologie Bluetooth 5.4 garantit des connexions stables, avec une latence réduite à 60 ms pour les jeux ou les vidéos.Les BD1 offrent jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge, étendues à 35 heures grâce au boîtier de recharge.. Un avantage pour ceux qui veulent éviter les interruptions fréquentes.Certifiés IP55 , ces écouteurs résistent à la poussière et aux éclaboussures, ce qui les rend adaptés aux activités sportives ou extérieures., surveiller l’état de la batterie ou encore localiser les écouteurs en cas de perte. Des mises à jour logicielles via OTA (over-the-air) sont également disponibles pour maintenir les performances des BD1.Les Baseus BD1 cherchent donc un équilibre entre coût et fonctionnalités. Proposés à un tarif attractif d’environ 14 euros en Chine, ils pourraient convenir à ceux qui recherchent des écouteurs sans fil abordables avec une autonomie solide et des options pratiques. Leur polyvalence,, en fait un choix pertinent dans leur gamme de prix.Toute la question maintenant est de savoir si ces écouteurs arriveront sur le marché européen, et à quels prix. Étant donné la bonne réputation générale de Baseus, ce type de modèle serait en tous cas