Meta débauche... Alan Dye, le responsable du design d’Apple

Un des piliers du design chez Apple

Meta frappe un grand coup pour rattraper son retard matériel

Apple officialise son remplaçant : Stephen Lemay

Steve Lemay a joué un rôle clé dans le design de chaque interface majeure d’Apple depuis 1999. Il a toujours placé la barre extrêmement haut et incarne la culture de collaboration et de créativité d’Apple

Qu'en penser ?



Ce transfert illustre un phénomène plus large et plus profond : les géants de la tech se livrent aujourd’hui une guerre ouverte pour attirer des profils capables d’unifier design, matériel et intelligence artificielle. Dans ce contexte, Apple a vu plusieurs talents stratégiques partir vers Google, Meta ou OpenAI, attirés par des perspectives nouvelles et des projets dopés à l’IA.



Le départ d’Alan Dye est d’abord symbolique : il marque la fin d’un cycle long de plus de dix ans, celui qui aura façonné l’ensemble des interfaces modernes d’Apple. Mais la transition vers Stephen Lemay montre que Cupertino se dit préparée (elle peut difficilement dire le contraire), avec d'autres cerveaux en interne et une vision déjà bien balisée pour les années à venir.



Du côté de Meta, ce recrutement est un aveu autant qu’une ambition : l’entreprise veut combler son retard design pour donner enfin une cohérence haut de gamme à ses produits physiques, au moment où elle mise plus que jamais sur l’IA et la réalité mixte. Dans une Silicon Valley où l’IA rebat toutes les cartes, le feuilleton des talents ne fait clairement que commencer.

Arrivé chez Apple en 2006 comme directeur créatif au sein des équipes marketing et communication, Alan Dye a progressivement gravi les échelons. En 2012, il rejoint l’équipe de Jony Ive pour piloter l’un des projets les plus structurants de l’histoire logicielle d’Apple :(et par la suite iOS 8 et watchOS).Dès lors, Alan Dye devient l’une des têtes pensantes derrière l’évolution des interfaces de iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS. Plus récemment,. Car l’identité visuelle actuelle de l’écosystème Apple porte largement sa signature.. Il y dirigera un tout nouveau studio de design, responsable du matériel, des interfaces logicielles et des intégrations d’intelligence artificielle. Il s'en reportera directement à, CTO de Meta et responsable de Reality Labs, la division où sont conçus les casques Quest et les futurs produits AR/AI de Meta.L’objectif est clair :un domaine où l’entreprise peine encore à rivaliser avec Apple malgré d’importants investissements dans la réalité mixte et l’IA personnelle. Mais ce recrutement est vu comme une tentative pour Meta de retrouver de la crédibilité après plusieurs paris ratés (Metaverse, assistants IA ambitieux, projets matériels avortés).La firme a confirmé que Stephen Lemay, autre designer historique de Cupertino, prendra la relève. Arrivé il y a plus de 25 ans, Lemay a contribué à toute l’évolution des interfaces Apple depuis 1999.Devant ce départ qui risque tout de même d'ébranler une organisation déjà fragile et des chantiers en retard, Tim Cook s'est chargé en personne de limiter les dommages, dans une déclaration publié parDe cette manière très médiatique,que la firme a subis ces dernières années — une tendance alimentée par la concurrence féroce autour des talents en IA.