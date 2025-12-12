Invoxia lance une plateforme connectée pour les vétérinaires
Par Laurence - Publié le
Spécialiste français du tracking intelligent, Invoxia a profité du congrès annuel de l’AFVAC 2025 pour lever le voile sur une nouvelle plateforme professionnelle dédiée aux vétérinaires. Cette dernière a été tout particulièrement pensée pour améliorer la prévention et le suivi de la santé animale grâce aux données continues.
Présentée fin novembre à Marseille, cette plateforme s’adresse aux praticiens utilisant le Biotracker d’Invoxia, un collier connecté capable de mesurer en continu l’activité, la fréquence cardiaque au repos et la respiration des chiens. Une annonce bien accueillie par la profession, dans un contexte scientifique particulièrement favorable à ces nouvelles approches.
Pour cela, Invoxia s’appuie sur une étude clinique d’ampleur, menée par la professeure Valérie Chetboul (ENVA, INSERM) sur 703 chiens équipés du Biotracker. Les résultats montrent que les fréquences cardiaques réelles au repos sont significativement plus basses que les valeurs de référence utilisées jusqu’ici en clinique, un constat déjà qualifié de tournant pour la cardiologie vétérinaire .
Ces données, collectées en conditions réelles et sur la durée, ouvrent la voie à une médecine plus préventive, capable de détecter des signaux faibles bien avant l’apparition de symptômes cliniques.
Concrètement, la nouvelle interface Invoxia permet aux vétérinaires de gérer une flotte complète de trackers, de suivre les indicateurs clés de chaque animal et de recevoir des alertes intelligentes basées sur les tendances individuelles, plutôt que sur des seuils génériques.
La solution intègre également un modèle de leasing clé en main, incluant le matériel, la plateforme logicielle et le remplacement des appareils si nécessaire, afin de s’adapter aux contraintes économiques et organisationnelles des cliniques.
Plusieurs praticiens ont salué la simplicité d’accès aux informations, le potentiel préventif des données collectées et la possibilité d’un suivi individualisé plus précis, notamment pour les pathologies cardiaques chroniques.
Avec cette plateforme, Invoxia confirme la montée en puissance des solutions connectées dans la santé animale, où la donnée continue devient un outil central d’aide à la décision médicale. L’entreprise ne compte pas s’arrêter là : une nouvelle innovation majeure sera dévoilée dès janvier 2026 lors du salon VMX d’Orlando, signe que la convergence entre objets connectés, intelligence artificielle et médecine vétérinaire ne fait que commencer.
Des données qui changent la pratique vétérinaire
Une plateforme pensée pour le terrain
Qu'en penser ?
