Invoxia lance une plateforme connectée pour les vétérinaires

Des données qui changent la pratique vétérinaire

Une plateforme pensée pour le terrain

Qu'en penser ?



Avec cette plateforme, Invoxia confirme la montée en puissance des solutions connectées dans la santé animale, où la donnée continue devient un outil central d’aide à la décision médicale. L’entreprise ne compte pas s’arrêter là : une nouvelle innovation majeure sera dévoilée dès janvier 2026 lors du salon VMX d’Orlando, signe que la convergence entre objets connectés, intelligence artificielle et médecine vétérinaire ne fait que commencer.





Présentée fin novembre à Marseille, cette plateforme s’adresse aux praticiens utilisant le, un collier connecté capable de mesurer en continu l’activité, la fréquence cardiaque au repos et la respiration des chiens. Une annonce bien accueillie par la profession, dans un contexte scientifique particulièrement favorable à ces nouvelles approches.Pour cela, Invoxia s’appuie sur. Les résultats montrent que les fréquences cardiaques réelles au repos sont significativement plus basses que les valeurs de référence utilisées jusqu’ici en clinique, un constat déjà qualifié de tournant pour la cardiologie vétérinaire .Ces données,, ouvrent la voie à une médecine plus préventive, capable de détecter des signaux faibles bien avant l’apparition de symptômes cliniques.Concrètement, la nouvelle interface Invoxia permet aux vétérinaires, de suivre les indicateurs clés de chaque animal et de recevoir des alertes intelligentes basées sur les tendances individuelles, plutôt que sur des seuils génériques.La solution intègre également, incluant le matériel, la plateforme logicielle et le remplacement des appareils si nécessaire, afin de s’adapter aux contraintes économiques et organisationnelles des cliniques., le potentiel préventif des données collectées et la possibilité d’un suivi individualisé plus précis, notamment pour les pathologies cardiaques chroniques.