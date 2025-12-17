Les Ray-Ban Meta amplifient les voix et jouent de la musique selon ce que vous regardez

On en dit quoi ?



Cette mise à jour v21 montre que Meta prend toujours ses lunettes connectées au sérieux. La fonction Conversation Focus répond à un vrai problème : entendre quelqu'un dans le bruit sans s'isoler avec des écouteurs à réduction de bruit. L'intégration Spotify est plus gadget, mais elle montre bien le potentiel de la vision par capteur combinée à l'IA. Par contre, le déploiement reste limité au programme Early Access pour Conversation Focus, ce qui freine un peu notre enthousiasme en France. Et avec des Ray-Ban Meta vendues à partir de 329 euros, on aimerait que toutes les fonctionnalités arrivent plus vite pour tout le monde.