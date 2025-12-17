Les Ray-Ban Meta amplifient les voix et jouent de la musique selon ce que vous regardez
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta déploie la mise à jour v21 de ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. Au programme : une fonction qui amplifie la voix de votre interlocuteur dans les environnements bruyants et une intégration Spotify qui choisit la musique en fonction de ce que vous voyez.
La fonction Conversation Focus, annoncée lors de la conférence Connect en septembre, arrive enfin. Elle utilise les haut-parleurs ouverts des lunettes pour amplifier la voix de la personne en face de vous, tout en laissant passer les sons ambiants. Pratique dans un restaurant bondé, dans les transports ou lors d'un concert. Le niveau d'amplification se règle en glissant le doigt sur la branche droite des lunettes ou via les paramètres de l'application. Meta précise que le traitement audio s'effectue localement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Pour l'instant, cette fonction est réservée aux membres du programme Early Access aux États-Unis et au Canada, en attendant son déploiement.
L'autre nouveauté majeure est l'intégration de Spotify avec une touche d'intelligence artificielle. Il suffit de dire
Meta ajoute également les commandes vocales en français, allemand, italien, portugais et espagnol pour contrôler la musique. Vous pouvez connecter vos lunettes à Amazon Music, Apple Music, Shazam ou Spotify et demander à Meta AI de lancer, identifier ou personnaliser vos playlists vocalement. Les propriétaires des Oakley Meta Vanguard peuvent aussi créer des entraînements personnalisés de course ou de vélo directement depuis les lunettes, à condition d'avoir une montre Garmin compatible. Cette fonction est également disponible sur les Ray-Ban Meta et Oakley Meta HSTN.
Cette mise à jour v21 montre que Meta prend toujours ses lunettes connectées au sérieux. La fonction
Conversation Focus : entendre mieux sans couper du monde
La fonction Conversation Focus, annoncée lors de la conférence Connect en septembre, arrive enfin. Elle utilise les haut-parleurs ouverts des lunettes pour amplifier la voix de la personne en face de vous, tout en laissant passer les sons ambiants. Pratique dans un restaurant bondé, dans les transports ou lors d'un concert. Le niveau d'amplification se règle en glissant le doigt sur la branche droite des lunettes ou via les paramètres de l'application. Meta précise que le traitement audio s'effectue localement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Pour l'instant, cette fonction est réservée aux membres du programme Early Access aux États-Unis et au Canada, en attendant son déploiement.
Spotify devine l'ambiance en regardant autour de vous
L'autre nouveauté majeure est l'intégration de Spotify avec une touche d'intelligence artificielle. Il suffit de dire
Hey Meta, joue une chanson qui correspond à ce que je voispour que les lunettes analysent la scène devant vous et génèrent une playlist adaptée. Vous regardez une pochette d'album ? Les lunettes identifient l'artiste. Vous êtes face à un paysage enneigé ? Spotify propose une ambiance hivernale. Cette fonction combine la reconnaissance visuelle de Meta AI avec les algorithmes de personnalisation de Spotify. Elle est disponible en anglais dans 19 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.
Des commandes vocales en français et plus encore
Meta ajoute également les commandes vocales en français, allemand, italien, portugais et espagnol pour contrôler la musique. Vous pouvez connecter vos lunettes à Amazon Music, Apple Music, Shazam ou Spotify et demander à Meta AI de lancer, identifier ou personnaliser vos playlists vocalement. Les propriétaires des Oakley Meta Vanguard peuvent aussi créer des entraînements personnalisés de course ou de vélo directement depuis les lunettes, à condition d'avoir une montre Garmin compatible. Cette fonction est également disponible sur les Ray-Ban Meta et Oakley Meta HSTN.
On en dit quoi ?
Cette mise à jour v21 montre que Meta prend toujours ses lunettes connectées au sérieux. La fonction
Conversation Focusrépond à un vrai problème : entendre quelqu'un dans le bruit sans s'isoler avec des écouteurs à réduction de bruit. L'intégration Spotify est plus gadget, mais elle montre bien le potentiel de la vision par capteur combinée à l'IA. Par contre, le déploiement reste limité au programme Early Access pour Conversation Focus, ce qui freine un peu notre enthousiasme en France. Et avec des Ray-Ban Meta vendues à partir de 329 euros, on aimerait que toutes les fonctionnalités arrivent plus vite pour tout le monde.