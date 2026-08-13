Le routeur extérieur Deco en promo à 139€ : du Wi-Fi au top dans le jardin, testé sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Nos intérieurs n’ont jamais été aussi connectés, mais dès que l’on passe la porte de la maison, les choses se compliquent souvent sérieusement. Caméras de surveillance, robot tondeuse, éclairage connecté, station météo, robot de piscine ou tout simplement MacBook utilisé pour travailler sur la terrasse : tous ces appareils ont besoin d’un réseau fiable. Et compter sur la box installée à l’autre bout de la maison pour arroser correctement tout le jardin en Wi-Fi est souvent un mauvais choix. C’est précisément le problème auquel s’attaque TP-Link avec son Deco BE25 Outdoor, une borne Wi-Fi 7 spécialement conçue pour l’extérieur.
Contrairement à un simple répéteur placé près d’une fenêtre, le Deco BE25 Outdoor est pensé pour être installé directement dehors. Sa certification IP65 lui permet de résister à la poussière, à la pluie et aux projections d’eau, tandis que TP-Link annonce une plage de fonctionnement allant de -30 à 60 °C. Il peut être fixé sur un mur, un poteau ou simplement posé selon les besoins.
Surtout, TP-Link n’a pas fait les choses à moitié côté réseau. On profite ici du Wi-Fi 7, avec notamment la prise en charge du MLO, du 4K-QAM et des canaux de 320 MHz. Deux ports Ethernet 2,5 Gb/s sont également présents, ce qui permet de profiter de débits réellement élevés sans que la connexion filaire ne devienne immédiatement le facteur limitant
L’un des aspects que j’apprécie le plus sur ce modèle est sa compatibilité PoE. Un unique câble Ethernet peut ainsi transporter à la fois les données et l’alimentation électrique. Pour une borne installée au fond du jardin, sur une façade ou en hauteur, c’est nettement plus pratique que de devoir tirer en plus une alimentation électrique et trouver une prise extérieure protégée. Une alimentation secteur classique reste toutefois possible si vous ne disposez pas d’un switch ou d’un injecteur PoE.
Le BE25 Outdoor prend également tout son sens au sein de l’écosystème Deco Mesh. Il rejoint le réseau existant depuis l’application Deco et conserve le même SSID que les autres bornes. Smartphone, Mac ou objets connectés peuvent ainsi passer automatiquement d’un point d’accès à l’autre sans avoir à jongler entre plusieurs réseaux Wi-Fi. Et TP-Link conserve l’un des gros avantages de sa gamme : la possibilité de mélanger différentes générations de bornes Deco au sein d’une même installation.
C'est bien beau de cocher des cases et d'afficher une fiche technique alléchante, mais qu'est-ce que ça donne réellement sur le terrain ? Et bien le résultat est tout simplement bluffant.
Lors de mon test (que vous pouvez retrouver ici), le résultat a été assez spectaculaire. À emplacement identique, je suis passé d’environ 26 Mb/s à 1 491 Mb/s en téléchargement, avec encore près de 900 Mb/s à plus de 50 mètres de la borne. Autant dire qu’on ne parle plus simplement de récupérer péniblement quelques barres de Wi-Fi au fond du jardin : le Deco BE25 Outdoor permet réellement de disposer d’une connexion très haut débit à l’extérieur.
Pour ceux qui disposent déjà d’un réseau Deco et souhaitent étendre proprement leur couverture à une terrasse, un jardin, une piscine ou des dépendances, le BE25 Outdoor apparaît donc comme une solution particulièrement cohérente. C’est tout simplement la pièce qui manquait aux réseaux Mesh Deco pour sortir réellement de la maison.
Deux précisions importantes pour bien interpréter ces chiffres. Les 1491 Mbps en download ont été mesurés sur un iPhone Air, dont le Wi-Fi 7 ne permet pas de dépasser ce débit : ce n'est donc pas la borne qui plafonne, mais le terminal. Quant aux 777 Mbps en upload, ils correspondent tout simplement à la limite de ma connexion (800 Mbps max). Nul doute qu'avec du matériel plus performant, on obtiendrait encore mieux, dans la limite du 2,5 GbE fourni à la borne, bien sûr.
Du Wi-Fi 7 pour l’extérieur
Contrairement à un simple répéteur placé près d’une fenêtre, le Deco BE25 Outdoor est pensé pour être installé directement dehors. Sa certification IP65 lui permet de résister à la poussière, à la pluie et aux projections d’eau, tandis que TP-Link annonce une plage de fonctionnement allant de -30 à 60 °C. Il peut être fixé sur un mur, un poteau ou simplement posé selon les besoins.
Surtout, TP-Link n’a pas fait les choses à moitié côté réseau. On profite ici du Wi-Fi 7, avec notamment la prise en charge du MLO, du 4K-QAM et des canaux de 320 MHz. Deux ports Ethernet 2,5 Gb/s sont également présents, ce qui permet de profiter de débits réellement élevés sans que la connexion filaire ne devienne immédiatement le facteur limitant
Un seul câble pour les gouverner tous
L’un des aspects que j’apprécie le plus sur ce modèle est sa compatibilité PoE. Un unique câble Ethernet peut ainsi transporter à la fois les données et l’alimentation électrique. Pour une borne installée au fond du jardin, sur une façade ou en hauteur, c’est nettement plus pratique que de devoir tirer en plus une alimentation électrique et trouver une prise extérieure protégée. Une alimentation secteur classique reste toutefois possible si vous ne disposez pas d’un switch ou d’un injecteur PoE.
Le BE25 Outdoor prend également tout son sens au sein de l’écosystème Deco Mesh. Il rejoint le réseau existant depuis l’application Deco et conserve le même SSID que les autres bornes. Smartphone, Mac ou objets connectés peuvent ainsi passer automatiquement d’un point d’accès à l’autre sans avoir à jongler entre plusieurs réseaux Wi-Fi. Et TP-Link conserve l’un des gros avantages de sa gamme : la possibilité de mélanger différentes générations de bornes Deco au sein d’une même installation.
Des débits qui parlent d'eux-mêmes
C'est bien beau de cocher des cases et d'afficher une fiche technique alléchante, mais qu'est-ce que ça donne réellement sur le terrain ? Et bien le résultat est tout simplement bluffant.
Lors de mon test (que vous pouvez retrouver ici), le résultat a été assez spectaculaire. À emplacement identique, je suis passé d’environ 26 Mb/s à 1 491 Mb/s en téléchargement, avec encore près de 900 Mb/s à plus de 50 mètres de la borne. Autant dire qu’on ne parle plus simplement de récupérer péniblement quelques barres de Wi-Fi au fond du jardin : le Deco BE25 Outdoor permet réellement de disposer d’une connexion très haut débit à l’extérieur.
Pour ceux qui disposent déjà d’un réseau Deco et souhaitent étendre proprement leur couverture à une terrasse, un jardin, une piscine ou des dépendances, le BE25 Outdoor apparaît donc comme une solution particulièrement cohérente. C’est tout simplement la pièce qui manquait aux réseaux Mesh Deco pour sortir réellement de la maison.
Deux précisions importantes pour bien interpréter ces chiffres. Les 1491 Mbps en download ont été mesurés sur un iPhone Air, dont le Wi-Fi 7 ne permet pas de dépasser ce débit : ce n'est donc pas la borne qui plafonne, mais le terminal. Quant aux 777 Mbps en upload, ils correspondent tout simplement à la limite de ma connexion (800 Mbps max). Nul doute qu'avec du matériel plus performant, on obtiendrait encore mieux, dans la limite du 2,5 GbE fourni à la borne, bien sûr.