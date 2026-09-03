DJI dégaine l'Osmo 360 II avec un capteur 1 pouce et de l'IA nocturne, pour détrôner Insta360

On en dit quoi ?



DJI met le paquet, et ça se sent. Le capteur 1 pouce et les objectifs enfin remplaçables comblent pile les deux reproches qu'on faisait à la marque face à Insta360. De quoi rebattre les cartes, surtout si vous roulez déjà en micros et accessoires DJI, tout se connectant sans prise de tête. Le hic, c'est le tarif, puisque le pack standard démarre à 589 euros et la version Aventure grimpe à 739 euros, soit une centaine d'euros de plus que la première génération, et qu'Insta360 garde de l'avance côté logiciel. Difficile de trancher sans l'avoir vraiment eue en main, mais pour une fois, le match a l'air vraiment serré.