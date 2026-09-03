DJI dégaine l'Osmo 360 II avec un capteur 1 pouce et de l'IA nocturne, pour détrôner Insta360
Par Vincent Lautier - Publié le
Lancée à l'IFA 2026, l'Osmo 360 II est la nouvelle caméra 360 de DJI, et elle vise clairement la couronne d'Insta360. Au menu, un capteur carré 1 pouce inédit sur ce format, de la vidéo 8K à 60 images par seconde, une IA dédiée à la basse lumière et, enfin, des objectifs remplaçables. Comptez 589 euros pour le pack de base, disponible dès maintenant en France.
C'est un peu la marque de fabrique de DJI, capitaliser sur ce qu'elle sait faire ailleurs. Pour l'Osmo 360 II, la firme recycle plus de douze ans d'expérience en imagerie embarquée, entre le contrôle de la distorsion hérité de ses drones, la stabilisation piquée à ses nacelles Ronin et la science des couleurs peaufinée sur ses caméras Osmo Action. Le tout s'appuie aussi sur sa première caméra 360, l'Osmo 360 sortie l'an dernier, et sur son drone 360 Avata 360. L'objectif est limpide, grignoter des parts sur un marché où Insta360 fait la loi depuis un moment.
Le vrai argument, c'est ce capteur. DJI annonce le premier capteur carré 1 pouce HDR pensé pour la 360, qui garde le même champ complet qu'un capteur classique tout en récupérant un bon quart de surface utile en plus. La plage dynamique passe à 14,5 diaphragmes, ce qui préserve les détails aussi bien dans les ombres que dans un ciel cramé, pendant qu'un nouvel algorithme maison, AI SuperNight 2.0, débruite les scènes nocturnes pour filmer proprement même quand la lumière manque.
Autre nouveauté qui vaut de l'or, les deux objectifs sont désormais remplaçables et protégés par un film ultra-dur, là où DJI se contentait jusqu'ici de simples protections, quand Insta360 laissait déjà changer ses lentilles. Voilà un reproche de moins. La caméra embarque aussi 105 Go de stockage, ne pèse que 183 grammes et tient une bonne heure et demie en 8K avant une recharge express.
C'est vraiment sur le terrain que la bête veut convaincre. À moto, elle se fixe à peu près partout et se déclenche à la voix ou au geste, sans jamais lâcher le guidon. En plongée, elle descend à 10 mètres sans rien et jusqu'à 50 mètres dans son caisson étanche. Au ski, elle encaisse le froid jusqu'à -20 degrés et se glisse au bout d'une perche invisible en carbone de 2,5 mètres pour offrir de fausses vues de drone. Sur un vélo, la stabilisation maison lisse les sentiers défoncés et une surcouche affiche vitesse et données à l'écran, tandis qu'en vlog, la perche invisible fait office de caméraman fantôme. Côté création, on peut figer une scène en photo 360 de 120 mégapixels, filer un timelapse en 16K ou débloquer un ralenti panoramique très poussé, le tout exportable vers DaVinci Resolve et compatible avec les micros sans fil de la marque.
DJI met le paquet, et ça se sent. Le capteur 1 pouce et les objectifs enfin remplaçables comblent pile les deux reproches qu'on faisait à la marque face à Insta360. De quoi rebattre les cartes, surtout si vous roulez déjà en micros et accessoires DJI, tout se connectant sans prise de tête. Le hic, c'est le tarif, puisque le pack standard démarre à 589 euros et la version Aventure grimpe à 739 euros, soit une centaine d'euros de plus que la première génération, et qu'Insta360 garde de l'avance côté logiciel. Difficile de trancher sans l'avoir vraiment eue en main, mais pour une fois, le match a l'air vraiment serré.
Tout le savoir-faire imagerie de DJI dans une caméra 360
C'est un peu la marque de fabrique de DJI, capitaliser sur ce qu'elle sait faire ailleurs. Pour l'Osmo 360 II, la firme recycle plus de douze ans d'expérience en imagerie embarquée, entre le contrôle de la distorsion hérité de ses drones, la stabilisation piquée à ses nacelles Ronin et la science des couleurs peaufinée sur ses caméras Osmo Action. Le tout s'appuie aussi sur sa première caméra 360, l'Osmo 360 sortie l'an dernier, et sur son drone 360 Avata 360. L'objectif est limpide, grignoter des parts sur un marché où Insta360 fait la loi depuis un moment.
Un capteur 1 pouce, de la 8K et des objectifs enfin remplaçables
Le vrai argument, c'est ce capteur. DJI annonce le premier capteur carré 1 pouce HDR pensé pour la 360, qui garde le même champ complet qu'un capteur classique tout en récupérant un bon quart de surface utile en plus. La plage dynamique passe à 14,5 diaphragmes, ce qui préserve les détails aussi bien dans les ombres que dans un ciel cramé, pendant qu'un nouvel algorithme maison, AI SuperNight 2.0, débruite les scènes nocturnes pour filmer proprement même quand la lumière manque.
Autre nouveauté qui vaut de l'or, les deux objectifs sont désormais remplaçables et protégés par un film ultra-dur, là où DJI se contentait jusqu'ici de simples protections, quand Insta360 laissait déjà changer ses lentilles. Voilà un reproche de moins. La caméra embarque aussi 105 Go de stockage, ne pèse que 183 grammes et tient une bonne heure et demie en 8K avant une recharge express.
Du guidon au fond de l'eau, taillée pour l'action
C'est vraiment sur le terrain que la bête veut convaincre. À moto, elle se fixe à peu près partout et se déclenche à la voix ou au geste, sans jamais lâcher le guidon. En plongée, elle descend à 10 mètres sans rien et jusqu'à 50 mètres dans son caisson étanche. Au ski, elle encaisse le froid jusqu'à -20 degrés et se glisse au bout d'une perche invisible en carbone de 2,5 mètres pour offrir de fausses vues de drone. Sur un vélo, la stabilisation maison lisse les sentiers défoncés et une surcouche affiche vitesse et données à l'écran, tandis qu'en vlog, la perche invisible fait office de caméraman fantôme. Côté création, on peut figer une scène en photo 360 de 120 mégapixels, filer un timelapse en 16K ou débloquer un ralenti panoramique très poussé, le tout exportable vers DaVinci Resolve et compatible avec les micros sans fil de la marque.
On en dit quoi ?
DJI met le paquet, et ça se sent. Le capteur 1 pouce et les objectifs enfin remplaçables comblent pile les deux reproches qu'on faisait à la marque face à Insta360. De quoi rebattre les cartes, surtout si vous roulez déjà en micros et accessoires DJI, tout se connectant sans prise de tête. Le hic, c'est le tarif, puisque le pack standard démarre à 589 euros et la version Aventure grimpe à 739 euros, soit une centaine d'euros de plus que la première génération, et qu'Insta360 garde de l'avance côté logiciel. Difficile de trancher sans l'avoir vraiment eue en main, mais pour une fois, le match a l'air vraiment serré.