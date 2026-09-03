Recharge, prothèses auditives, audio et robots : Anker fait le plein de nouveautés

UNE BATTERIE QI2.2 AVEC SON PROPRE VENTILATEUR

ANKER SE LANCE DANS LES AIDES AUDITIVES

DES ÉCOUTEURS POUR MIEUX DORMIR

DES ROBOTS ASPIRATEURS À 35 000 PA

QU’EN PENSER ?



L’audio, la santé et la maison connectée prennent désormais une place considérable. Pour les utilisateurs Apple, la MagGo Power Bank 2 Pro et son refroidissement actif semblent particulièrement intéressants. Mais l’arrivée d’Anker sur le marché des aides auditives montre surtout jusqu’où le constructeur souhaite désormais étendre son terrain de jeu.

Côté recharge,: Anker la présente comme la première batterie externe magnétique équipée d’un refroidissement actif par ventilateur. L’objectif est dependant une recharge sans fil pouvant atteindre 25 W en Qi2.2, afin d’éviter la réduction de puissance provoquée par une température trop élevée. Un écran indique notamment la puissance et la température. En USB-C, elle peut fournir jusqu’à 45 W et retrouver 80 % de sa batterie en 52 minutes. Elle arrivera le 17 septembre à 109,99 euros., capable de gérer deux écrans jusqu’à 240 Hz et de délivrer 100 W, ainsi qu’un Laptop Charger Pro de 100 W à 59,99 euros. Ce dernier reconnaît notamment les Mac récents et adapte sa courbe de charge à l’ordinateur connecté.s. Ses RIC Hearing Aids intègrent une puce IA Thus associée à quatre microphones pour isoler les conversations des bruits environnants., tandis que les réglages peuvent ensuite être modifiés depuis l’application ou à distance par des spécialistes., des écouteurs ouverts qui misent sur l’amélioration des appels, mais aussi sur la traduction et la transcription par IA. Ils prennent en charge le LDAC et le Bluetooth 6.0 et annoncent jusqu’à 32 heures d’autonomie avec leur boîtier. Prix : 179,99 euros à partir du 22 septembre.Leur réduction de bruit cible notamment les fréquences comprises entre 200 et 800 Hz, tandis qu’un système d’IA peut détecter les ronflements et tenter de les masquer avec des sons adaptés.Plus intéressant encore,: s’il détecte par exemple une alarme incendie, il active automatiquement le mode Transparence. Les écouteurs seront commercialisés en octobre à 249,99 euros. Début 2027, le Sleep X10 Pro ira encore plus loin avec une analyse sans contact des phases du sommeil, de la respiration, du rythme cardiaque et des mouvements.Il atteint 35 000 Pa et utilise une serpillière rotative continuellement alimentée en eau propre. L’appareil peut également franchir des seuils de 30 mm. Le plus accessible Omni C30 Edge, à 699 euros, atteint lui aussi 35 000 Pa, avec deux serpillières rotatives et un système destiné à limiter l’enroulement des cheveux autour des brosses.