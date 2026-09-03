Recharge, prothèses auditives, audio et robots : Anker fait le plein de nouveautés
Par Laurence - Publié le
Anker profite de l’IFA 2026 pour dévoiler une impressionnante salve de nouveautés. Batteries Qi2.2, chargeur intelligent pour Mac, écouteurs ouverts, produits dédiés au sommeil, aides auditives ou encore robots aspirateurs à 35 000 Pa : le constructeur cherche surtout à rapprocher ses différents univers, Anker, soundcore et eufy, autour d’une stratégie commune.
Côté recharge, la MagGo Power Bank 2 Pro se distingue par un système assez original : Anker la présente comme la première batterie externe magnétique équipée d’un refroidissement actif par ventilateur. L’objectif est de maintenir le smartphone sous les 36 °C pendant une recharge sans fil pouvant atteindre 25 W en Qi2.2, afin d’éviter la réduction de puissance provoquée par une température trop élevée. Un écran indique notamment la puissance et la température. En USB-C, elle peut fournir jusqu’à 45 W et retrouver 80 % de sa batterie en 52 minutes. Elle arrivera le 17 septembre à 109,99 euros.
Anker présente également un Desktop USB-C Hub à 99 euros, capable de gérer deux écrans jusqu’à 240 Hz et de délivrer 100 W, ainsi qu’un Laptop Charger Pro de 100 W à 59,99 euros. Ce dernier reconnaît notamment les Mac récents et adapte sa courbe de charge à l’ordinateur connecté.
Anker profite également de Berlin pour annoncer son arrivée sur le marché des aides auditives. Ses RIC Hearing Aids intègrent une puce IA Thus associée à quatre microphones pour isoler les conversations des bruits environnants. Un test auditif réalisé en ligne permet d’établir le profil de l’utilisateur, tandis que les réglages peuvent ensuite être modifiés depuis l’application ou à distance par des spécialistes.
La puce Thus se retrouve également dans les nouveaux soundcore AeroClip 2, des écouteurs ouverts qui misent sur l’amélioration des appels, mais aussi sur la traduction et la transcription par IA. Ils prennent en charge le LDAC et le Bluetooth 6.0 et annoncent jusqu’à 32 heures d’autonomie avec leur boîtier. Prix : 179,99 euros à partir du 22 septembre.
Anker pousse également ses pions dans le domaine du sommeil avec les soundcore Sleep Earbuds 4. Leur réduction de bruit cible notamment les fréquences comprises entre 200 et 800 Hz, tandis qu’un système d’IA peut détecter les ronflements et tenter de les masquer avec des sons adaptés.
Plus intéressant encore, le boîtier reste à l’écoute des bruits importants : s’il détecte par exemple une alarme incendie, il active automatiquement le mode Transparence. Les écouteurs seront commercialisés en octobre à 249,99 euros. Début 2027, le Sleep X10 Pro ira encore plus loin avec une analyse sans contact des phases du sommeil, de la respiration, du rythme cardiaque et des mouvements.
Enfin, Anker eufy renouvelle ses robots avec l’Omni E35, annoncé à 999 euros. Il atteint 35 000 Pa et utilise une serpillière rotative continuellement alimentée en eau propre. L’appareil peut également franchir des seuils de 30 mm. Le plus accessible Omni C30 Edge, à 699 euros, atteint lui aussi 35 000 Pa, avec deux serpillières rotatives et un système destiné à limiter l’enroulement des cheveux autour des brosses.
L’audio, la santé et la maison connectée prennent désormais une place considérable. Pour les utilisateurs Apple, la MagGo Power Bank 2 Pro et son refroidissement actif semblent particulièrement intéressants. Mais l’arrivée d’Anker sur le marché des aides auditives montre surtout jusqu’où le constructeur souhaite désormais étendre son terrain de jeu.
UNE BATTERIE QI2.2 AVEC SON PROPRE VENTILATEUR
Côté recharge, la MagGo Power Bank 2 Pro se distingue par un système assez original : Anker la présente comme la première batterie externe magnétique équipée d’un refroidissement actif par ventilateur. L’objectif est de maintenir le smartphone sous les 36 °C pendant une recharge sans fil pouvant atteindre 25 W en Qi2.2, afin d’éviter la réduction de puissance provoquée par une température trop élevée. Un écran indique notamment la puissance et la température. En USB-C, elle peut fournir jusqu’à 45 W et retrouver 80 % de sa batterie en 52 minutes. Elle arrivera le 17 septembre à 109,99 euros.
Anker présente également un Desktop USB-C Hub à 99 euros, capable de gérer deux écrans jusqu’à 240 Hz et de délivrer 100 W, ainsi qu’un Laptop Charger Pro de 100 W à 59,99 euros. Ce dernier reconnaît notamment les Mac récents et adapte sa courbe de charge à l’ordinateur connecté.
ANKER SE LANCE DANS LES AIDES AUDITIVES
Anker profite également de Berlin pour annoncer son arrivée sur le marché des aides auditives. Ses RIC Hearing Aids intègrent une puce IA Thus associée à quatre microphones pour isoler les conversations des bruits environnants. Un test auditif réalisé en ligne permet d’établir le profil de l’utilisateur, tandis que les réglages peuvent ensuite être modifiés depuis l’application ou à distance par des spécialistes.
La puce Thus se retrouve également dans les nouveaux soundcore AeroClip 2, des écouteurs ouverts qui misent sur l’amélioration des appels, mais aussi sur la traduction et la transcription par IA. Ils prennent en charge le LDAC et le Bluetooth 6.0 et annoncent jusqu’à 32 heures d’autonomie avec leur boîtier. Prix : 179,99 euros à partir du 22 septembre.
DES ÉCOUTEURS POUR MIEUX DORMIR
Anker pousse également ses pions dans le domaine du sommeil avec les soundcore Sleep Earbuds 4. Leur réduction de bruit cible notamment les fréquences comprises entre 200 et 800 Hz, tandis qu’un système d’IA peut détecter les ronflements et tenter de les masquer avec des sons adaptés.
Plus intéressant encore, le boîtier reste à l’écoute des bruits importants : s’il détecte par exemple une alarme incendie, il active automatiquement le mode Transparence. Les écouteurs seront commercialisés en octobre à 249,99 euros. Début 2027, le Sleep X10 Pro ira encore plus loin avec une analyse sans contact des phases du sommeil, de la respiration, du rythme cardiaque et des mouvements.
DES ROBOTS ASPIRATEURS À 35 000 PA
Enfin, Anker eufy renouvelle ses robots avec l’Omni E35, annoncé à 999 euros. Il atteint 35 000 Pa et utilise une serpillière rotative continuellement alimentée en eau propre. L’appareil peut également franchir des seuils de 30 mm. Le plus accessible Omni C30 Edge, à 699 euros, atteint lui aussi 35 000 Pa, avec deux serpillières rotatives et un système destiné à limiter l’enroulement des cheveux autour des brosses.
QU’EN PENSER ?
L’audio, la santé et la maison connectée prennent désormais une place considérable. Pour les utilisateurs Apple, la MagGo Power Bank 2 Pro et son refroidissement actif semblent particulièrement intéressants. Mais l’arrivée d’Anker sur le marché des aides auditives montre surtout jusqu’où le constructeur souhaite désormais étendre son terrain de jeu.