Black Friday FlexiSpot : jusqu'à 320€ de remise et des commandes 100% remboursées !
Par Didier Pulicani - Publié le
À l'occasion du Black Friday 2026, FlexiSpot propose d'importantes réductions sur ses bureaux assis-debout, fauteuils ergonomiques et canapés. Du 27 au 30 novembre, les remises pourront atteindre 320€, avec également une opération spéciale permettant aux acheteurs les plus rapides de se faire rembourser intégralement leur commande !
Cette année, FlexiSpot organise une opération baptisée *Flash Cashback Race*, permettant de bénéficier d'un remboursement intégral de sa commande, dans la limite de 1000€ et sous certaines conditions.
Quatre créneaux sont prévus :
Au total, 110 commandes pourront ainsi bénéficier de cette opération. Pour les autres, le code FSBD10 permet d'obtenir 10% de réduction sur l'ensemble du site, du 27 au 30 novembre.
Les bureaux motorisés restent les produits phares de FlexiSpot, permettant d'alterner facilement entre les positions assise et debout tout au long de la journée.
Pour ce Black Friday, plusieurs modèles bénéficient de réductions importantes :
Ces promotions sont valables du 27 au 30 novembre et constituent une belle occasion de renouveler son installation informatique ou son espace de télétravail.
FlexiSpot propose également 300€ de réduction sur le fauteuil ergonomique C7 Morpher, avec le code
Le modèle BS5 bénéficie quant à lui d'une remise directe de 20€.
Enfin, la marque étend ses promotions aux fauteuils Lotus et Waffle, annoncés à leurs meilleurs tarifs de l'année (Du 12 au 30 novembre : jusqu’à 120 € de réduction), tandis que le nouveau Belli profite de 350 € de réduction du 27 au 30 novembre
Le PortaGo, issu de la gamme fitness, bénéficie également d'une offre spéciale. Du 12 au 30 novembre : au prix de seulement 259,99 €.
Jusqu'à 100% de remboursement sur vos achats !
Cette année, FlexiSpot organise une opération baptisée *Flash Cashback Race*, permettant de bénéficier d'un remboursement intégral de sa commande, dans la limite de 1000€ et sous certaines conditions.
Quatre créneaux sont prévus :
• 27 novembre à minuit : les 50 premières commandes remboursées à 100%.
• 28 novembre à 10h : les 15 premières commandes remboursées.
• 29 novembre à 10h : les 15 premières commandes remboursées.
• 30 novembre à 10h : les 30 premières commandes remboursées.
• 28 novembre à 10h : les 15 premières commandes remboursées.
• 29 novembre à 10h : les 15 premières commandes remboursées.
• 30 novembre à 10h : les 30 premières commandes remboursées.
Au total, 110 commandes pourront ainsi bénéficier de cette opération. Pour les autres, le code FSBD10 permet d'obtenir 10% de réduction sur l'ensemble du site, du 27 au 30 novembre.
Jusqu'à 320€ de remise sur les bureaux assis-debout
Les bureaux motorisés restent les produits phares de FlexiSpot, permettant d'alterner facilement entre les positions assise et debout tout au long de la journée.
Pour ce Black Friday, plusieurs modèles bénéficient de réductions importantes :
• FlexiSpot E7 Plus : Offre Black Friday du 27 au 30 novembre : jusqu’à 230 € de réduction.
• FlexiSpot E7 Pro : Offre Black Friday du 27 au 30 novembre : 180 € de remise avec le code BFE7P.
• FlexiSpot E7 Flow : à partir du 27 novembre à 9h00 (CEST).
Offre à prix dégressifs avec code promotionnel, jusqu’à 50 % de réduction. Quantités limitées, dans la limite des stocks disponibles.
• FlexiSpot Align :
Du 2 au 26 novembre.
Inscrivez-vous à la campagne de précommande entre le 2 et le 26 novembre pour recevoir un code de réduction supplémentaire de 30 €, valable sur les achats effectués à partir du 27 novembre.
• FlexiSpot E7 Pro : Offre Black Friday du 27 au 30 novembre : 180 € de remise avec le code BFE7P.
• FlexiSpot E7 Flow : à partir du 27 novembre à 9h00 (CEST).
Offre à prix dégressifs avec code promotionnel, jusqu’à 50 % de réduction. Quantités limitées, dans la limite des stocks disponibles.
• FlexiSpot Align :
Du 2 au 26 novembre.
Inscrivez-vous à la campagne de précommande entre le 2 et le 26 novembre pour recevoir un code de réduction supplémentaire de 30 €, valable sur les achats effectués à partir du 27 novembre.
Ces promotions sont valables du 27 au 30 novembre et constituent une belle occasion de renouveler son installation informatique ou son espace de télétravail.
Des fauteuils ergonomiques en promotion
FlexiSpot propose également 300€ de réduction sur le fauteuil ergonomique C7 Morpher, avec le code
BDC7MO.
Le modèle BS5 bénéficie quant à lui d'une remise directe de 20€.
Enfin, la marque étend ses promotions aux fauteuils Lotus et Waffle, annoncés à leurs meilleurs tarifs de l'année (Du 12 au 30 novembre : jusqu’à 120 € de réduction), tandis que le nouveau Belli profite de 350 € de réduction du 27 au 30 novembre
Le PortaGo, issu de la gamme fitness, bénéficie également d'une offre spéciale. Du 12 au 30 novembre : au prix de seulement 259,99 €.
Toutes ces promotions sont à retrouver sur le site de FlexiSpot du 27 au 30 novembre 2026, avec des remises particulièrement intéressantes pour améliorer son confort de travail sans exploser son budget !