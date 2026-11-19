Une Ace Pro 2 qui n’a pas dit son dernier mot

Un pack particulièrement complet

Un excellent complément à un smartphone

Une imprimante bien plus qu’un gadget

Un produit intéressant

Le principe est assez séduisant :. À cela viennent s’ajouter plusieurs accessoires optionnels, dont un ultra grand-angle, une optique pour la photo rapprochée et un petit flash pouvant également faire office de lumière continue.Le résultat est un ensemble assez atypique, à mi-chemin entre une caméra d’action, un appareil photo compact et un appareil instantané moderne.L’Ace Pro 2 repose sur un capteur de. Elle offre un très large champ de vision de 157° et peut réaliser des photos jusqu’en 50 mégapixels, avec une définition maximale de 8192 x 6144 pixels.La caméra conserve évidemment toutes ses capacités vidéo, avec notammentet les différents modes conçus par Insta360 pour les conditions difficiles. Mais c’est surtout la partie photo qui prend ici une nouvelle importance.et offre suffisamment de latitude pour recadrer ensuite. L’Ace Pro 2 peut enregistrer ses clichés en JPEG, mais aussi en DNG RAW, ce qui permet de reprendre plus sérieusement le rendu dans Lightroom, Capture One ou un autre logiciel de développement.Il faut néanmoins garder en tête les limites inhérentes à une caméra d’action. L’ouverture est fixe, tout comme la focale principale, et l’on ne dispose évidemment pas de tous les réglages d’un appareil photo dédié. Cela peut être perçu comme un inconvénient pour les photographes les plus exigeants,L’élément central de ce Pack Instantané est. Une fois installé, il change complètement la manière de tenir l’Ace Pro 2. La caméra adopte une véritable poignée qui améliore nettement la prise en main et la rapproche davantage d’un appareil photo compact. Le déclenchement devient plus naturel et l’ensemble est beaucoup plus agréable à utiliser lors d’une balade, d’un voyage ou d’un événement.Le grip intègre également sa propre batterie, ce qui augmente l’autonomie disponible et permet d’utiliser la caméra plus longtemps sans devoir surveiller constamment le niveau de charge. Tout n’est toutefois pas parfait.L’Ace Pro 2 ne peut pas accéder directement à cette carte, ce qui est assez dommage. Même constat pour le port USB-C : il permet de recharger l’ensemble, mais pas de transférer les fichiers. Il faut donc retirer le grip pour accéder directement au port de la caméra.Autre point à connaître :. Il faudra donc le retirer avant de l’utiliser dans des conditions humides ou sous l’eau. Le Pack Instantané comprend également un petit pare-soleil magnétique qui vient se placer autour de l’écran rabattable de la caméra. Il peut être pratique en plein soleil pour améliorer la lisibilité, même si son utilisation reste totalement facultative. Certains apprécieront son aspect pratique, tandis que d’autres préféreront conserver l’écran dégagé.La housse fournie est en revanche une belle réussite.et participe clairement à l’idée d’un appareil plus proche d’un petit compact que d’une caméra d’action traditionnelle. Pour profiter pleinement des capacités photographiques de l’Ace Pro 2, il est possible de photographier en 50 mégapixels avec le mode PureShot associé au RAW. La qualité est alors maximale, mais. Dans mes essais, les DNG peuvent atteindre, voire légèrement dépasser les 100 Mo par photo, auxquels il faut éventuellement ajouter le JPEG enregistré simultanément.Une séance un peu généreuse peut donc rapidement consommer plusieurs gigaoctets sur la carte microSD. Ce poids important n’est toutefois pas nécessairement un problème. IOn conserve ainsi toute la latitude du RAW pour le développement sans encombrer inutilement sa photothèque avec des centaines de fichiers de plus de 100 Mo.Il faut également savoir que le mode 50 mégapixels PureShot + RAW demande un peu de patience entre deux prises. Il faut attendre environ deux secondes avant de pouvoir déclencher à nouveau, le temps que la caméra traite et enregistre les fichiers. Ce délai n’est pas gênant pour du paysage, de l’architecture ou une photo posée, maisJe trouve justement l’ensemble assez intéressant. C’est particulièrement vrai dans mon cas avec l’iPhone Air, dont je suis ravi pour de nombreux usages, mais nettement moins pour la photographie, notamment à cause de l’absence d’un véritable ultra grand-angle. L’Ace Pro 2 permet immédiatement de retrouver une perspective beaucoup plus spectaculaire grâce à son champ de vision de 157°. Et sa conception de caméra d’action permet de l’emporter dans des situations où l’on hésiterait davantage à sortir un téléphone ou un appareil photo traditionnel.Pour un amateur de photo déjà équipé d’un hybride, l’Ace Pro 2 n’a donc pas forcément vocation à remplacer le boîtier principal, mais plutôt àInsta360 propose également plusieurs optiques optionnelles pour compléter l’Ace Pro 2.Le montage est particulièrement simple. Il suffit de retirer la protection de l’objectif d’origine à l’aide de la petite clé fournie puis d’installer l’optique souhaitée. Les objectifs sont par ailleurs livrés avec un petit boîtier de rangement très pratique. L’objectif Ultra Grand Angle est particulièrement intéressant. L’Ace Pro 2 propose déjà 157° avec son objectif standard,Le rendu devient vraiment spectaculaire,. L’objectif Macro, permet pour sa part de travailler à une distance beaucoup plus courte. Il ouvre de nouvelles possibilités pour photographier des fleurs, de la nourriture, de petits objets ou des détails. Ces deux optiques m’ont paru réussies, faciles à manipuler et suffisamment compactes pour être emportées régulièrement. Autre accessoire intéressant : le Flash + Fill Light 2-en-1. Comme son nom l’indique, il peut fonctionner comme un petit flash ou comme une lumière continue. En mode flash, il peut automatiquement adapter sa puissance à la scène, avec également la possibilité de sélectionner plusieurs niveaux manuellement.L’imprimante constitue évidemment lElle permet de transformer immédiatement une photo numérique en petit tirage physique, sans pour autant devoir rester attachée à la caméra. C’est selon moi un point essentiel. On peut très bien laisser l’imprimante dans un sac ou sur une table et continuer à photographier normalement avec l’Ace Pro 2. Lors d’un événement, il devient ainsi possible de réaliser des clichés puis de les donner directement aux personnes présentes.Le résultat est d’autant plus intéressant que la qualité d’impression m’a semblé nettement supérieure à celle de mon ancienne HP Sprocket. Cette dernière utilisait la technologie ZINK, dans laquelle les composants permettant d’afficher les couleurs sont directement intégrés au papier et activés par la chaleur.. Les différentes couleurs sont transférées progressivement sur le papier avant l’ajout d’une couche de protection.On obtient une caméra robuste, compacte, efficace en vidéo mais également très capable en photo, qui peut produire des RAW de qualité, proposer un ultra grand-angle impressionnant et même sortir immédiatement un petit tirage à offrir.. Pour un amateur de photo, un voyageur ou quelqu’un qui couvre régulièrement des événements, il peut devenir un complément vraiment amusant et étonnamment polyvalent à un smartphone ou à un appareil photo traditionnel.