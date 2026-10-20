Le MacBook Pro M5 512 Go au prix du MacBook Air 15 pouces : le bon plan du moment !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez vous offrir un MacBook Pro M5 et que le stockage de 512 Go vous suffit, il est actuellement possible de s'offrir ce modèle au même tarif qu'un MacBook Air 15 pouces équipé de la même puce et du même stockage.
Sous le capot, Apple intègre sa toute dernière puce M5, gravée en 3 nm de deuxième génération. Elle comprend 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU avec accélérateur intégré à chaque coeur, ainsi qu'un neural engine deux fois plus rapide que celui de la génération précédente. Ce MacBook Pro M5 est donc capable de satisfaire de nombreux utilisateurs, y compris sur des lourdes charges de travail ou du multitâche intensif.
Le MacBook Pro M5 est proposée à partir de 1 699 €, un tarif
Côté design, pas de bouleversement. Le châssis reste identique à celui du modèle M4, avec le même format 14 pouces, la connectique complète (HDMI, MagSafe 3, trois ports Thunderbolt 4) et les finitions argent et gris sidéral. L’écran mini-LED Liquid Retina XDR reste l’un des meilleurs du marché, avec un taux de contraste et une luminosité encore améliorés.
Une puce M5 pour des performances dopées
Sous le capot, Apple intègre sa toute dernière puce M5, gravée en 3 nm de deuxième génération. Elle comprend 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU avec accélérateur intégré à chaque coeur, ainsi qu'un neural engine deux fois plus rapide que celui de la génération précédente. Ce MacBook Pro M5 est donc capable de satisfaire de nombreux utilisateurs, y compris sur des lourdes charges de travail ou du multitâche intensif.
Largement assez puissante pour de nombreux usages
Le MacBook Pro M5 est proposée à partir de 1 699 €, un tarif
raisonnabledans l’univers Apple (pas dans le reste du monde hein), mais qui cache quelques compromis. Contrairement aux modèles M4 Pro et Max, ce MacBook M5 n’est pas destiné aux profils les plus exigeants sur les performances brutes. Le stockage aussi profite de la mise à jour, avec des SSD plus rapides (la configuration en 512 Go de cette promotion n'est plus disponible sur l'Apple Store, dont le modèle d'entrée de gamme démarre désormais à 1To et 2 199€). Par rapport au MacBook Air 15 pouces au même tarif, vous disposerez d'une dalle Mini-LED bien plus performante et lumineuse (Pro Motion120 Hz et jusqu'à 1600 nits en HDR sur le Pro, contre 60 Hz et 500 nits pour le Air).
Côté design, pas de bouleversement. Le châssis reste identique à celui du modèle M4, avec le même format 14 pouces, la connectique complète (HDMI, MagSafe 3, trois ports Thunderbolt 4) et les finitions argent et gris sidéral. L’écran mini-LED Liquid Retina XDR reste l’un des meilleurs du marché, avec un taux de contraste et une luminosité encore améliorés.