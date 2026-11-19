La caméra DJI Osmo Pocket 3 bradée à son prix le plus bas :-36%, un vrai bon plan du Black Friday !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Capteur 1 pouce, nacelle mécanique trois axes, écran pivotant et 4K à 120 i/s dans un boîtier de 179 grammes : avec l'Osmo Pocket 3, DJI a signé la caméra de vlog de référence. Et alors que l'Osmo Pocket 4 occupe désormais le devant de la scène, sa devancière n'a jamais été aussi intéressante à acheter grâce à une promotion du Black Friday.
L'idée de l'Osmo Pocket n'a pas changé depuis la première génération : greffer une nacelle motorisée sur une caméra minuscule, pour obtenir des images parfaitement stables sans transporter un hybride et un stabilisateur. Mais c'est avec cette troisième mouture que la formule est devenue franchement aboutie. DJI a troqué le petit capteur d'antan contre un CMOS de 1 pouce, associé à une optique équivalente 20 mm ouvrant à f/2.0. Le gain est immédiat : meilleure dynamique, bokeh naturel en plan rapproché et, surtout, une montée en sensibilité bien plus propre lorsque la lumière vient à manquer.
L'autre révolution tient en deux pouces. L'Osmo Pocket 3 embarque un écran OLED tactile que l'on fait pivoter d'un quart de tour pour passer instantanément du format horizontal au vertical. Un geste qui allume la caméra au passage, et qui parle directement aux créateurs jonglant entre YouTube, Reels et TikTok. Fini le cadrage à l'aveugle ou la dépendance au smartphone : tout se règle sur l'appareil, molette de zoom comprise.
Une fiche technique taillée pour les créateurs
Côté vidéo, la Pocket 3 filme en 4K jusqu'à 120 i/s, de quoi s'offrir de jolis ralentis, et propose des profils D-Log M et HLG en 10 bits pour ceux qui aiment étalonner sous Final Cut Pro ou DaVinci Resolve. Le suivi ActiveTrack 6.0 garde le sujet au centre de l'image avec une efficacité redoutable, tandis que les micros DJI Mic 2 s'appairent directement à la caméra, sans récepteur. L'autonomie atteint 166 minutes en 1080p, avec une recharge de 0 à 80 % en 16 minutes. Pour les utilisateurs d'iPhone, l'application DJI Mimo assure le transfert sans fil et le contrôle à distance.
Lancée à 539 euros fin 2023, l'Osmo Pocket 3 a vu son prix fondre depuis l'arrivée de l'Osmo Pocket 4 au printemps 2026. Cette dernière ajoute la 4K à 240 i/s, un zoom 4x, un stockage interne et un écran plus lumineux, mais réclame au moins 499 euros. Or la Pocket 3 se négocie aujourd'hui à 272, 99 euros pour le Black Friday. Pour l'immense majorité des vlogueurs, voyageurs et familles, les nouveautés de la Pocket 4 relèvent du confort, pas de la nécessité.
Un concept simple et efficace
L'idée de l'Osmo Pocket n'a pas changé depuis la première génération : greffer une nacelle motorisée sur une caméra minuscule, pour obtenir des images parfaitement stables sans transporter un hybride et un stabilisateur. Mais c'est avec cette troisième mouture que la formule est devenue franchement aboutie. DJI a troqué le petit capteur d'antan contre un CMOS de 1 pouce, associé à une optique équivalente 20 mm ouvrant à f/2.0. Le gain est immédiat : meilleure dynamique, bokeh naturel en plan rapproché et, surtout, une montée en sensibilité bien plus propre lorsque la lumière vient à manquer.
L'écran qui change tout
L'autre révolution tient en deux pouces. L'Osmo Pocket 3 embarque un écran OLED tactile que l'on fait pivoter d'un quart de tour pour passer instantanément du format horizontal au vertical. Un geste qui allume la caméra au passage, et qui parle directement aux créateurs jonglant entre YouTube, Reels et TikTok. Fini le cadrage à l'aveugle ou la dépendance au smartphone : tout se règle sur l'appareil, molette de zoom comprise.
Une fiche technique taillée pour les créateurs
Côté vidéo, la Pocket 3 filme en 4K jusqu'à 120 i/s, de quoi s'offrir de jolis ralentis, et propose des profils D-Log M et HLG en 10 bits pour ceux qui aiment étalonner sous Final Cut Pro ou DaVinci Resolve. Le suivi ActiveTrack 6.0 garde le sujet au centre de l'image avec une efficacité redoutable, tandis que les micros DJI Mic 2 s'appairent directement à la caméra, sans récepteur. L'autonomie atteint 166 minutes en 1080p, avec une recharge de 0 à 80 % en 16 minutes. Pour les utilisateurs d'iPhone, l'application DJI Mimo assure le transfert sans fil et le contrôle à distance.
Toujours pertinente face à la Pocket 4 ?
Lancée à 539 euros fin 2023, l'Osmo Pocket 3 a vu son prix fondre depuis l'arrivée de l'Osmo Pocket 4 au printemps 2026. Cette dernière ajoute la 4K à 240 i/s, un zoom 4x, un stockage interne et un écran plus lumineux, mais réclame au moins 499 euros. Or la Pocket 3 se négocie aujourd'hui à 272, 99 euros pour le Black Friday. Pour l'immense majorité des vlogueurs, voyageurs et familles, les nouveautés de la Pocket 4 relèvent du confort, pas de la nécessité.