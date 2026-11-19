Un concept simple et efficace

L'écran qui change tout

Toujours pertinente face à la Pocket 4 ?

L'idée de l'Osmo Pocket n'a pas changé depuis la première génération : gMais c'est avec cette troisième mouture que la formule est devenue franchement aboutie. DJI a troqué le petit capteur d'antan contre un CMOS de 1 pouce, associé à une optique équivalente 20 mm ouvrant à f/2.0. Le gain est immédiat : meilleure dynamique, bokeh naturel en plan rapproché et, surtout, une montée en sensibilité bien plus propre lorsque la lumière vient à manquer.L'autre révolution tient en deux pouces.Un geste qui allume la caméra au passage, et qui parle directement aux créateurs jonglant entre YouTube, Reels et TikTok. Fini le cadrage à l'aveugle ou la dépendance au smartphone : tout se règle sur l'appareil, molette de zoom comprise.Une fiche technique taillée pour les créateursCôté vidéo, lLe suivi ActiveTrack 6.0 garde le sujet au centre de l'image avec une efficacité redoutable, tandis que les micros DJI Mic 2 s'appairent directement à la caméra, sans récepteur. L'autonomie atteint 166 minutes en 1080p, avec une recharge de 0 à 80 % en 16 minutes. Pour les utilisateurs d'iPhone, l'application DJI Mimo assure le transfert sans fil et le contrôle à distance.Lancée à 539 euros fin 2023, l'Osmo Pocket 3 a vu son prix fondre depuis l'arrivée de l'Osmo Pocket 4 au printemps 2026. Cette dernière ajoute la 4K à 240 i/s, un zoom 4x, un stockage interne et un écran plus lumineux, mais réclame au moins 499 euros. Or. Pour l'immense majorité des vlogueurs, voyageurs et familles, les nouveautés de la Pocket 4 relèvent du confort, pas de la nécessité.